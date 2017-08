Maroc: Les débris de plastique en mer confondus avec de la nourriture

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Les scientifiques ont étudié les réactions d'un banc d'anchois de Californie (Engraulis Mordax) devant une solution contenant des morceaux de plastique propres et une autre contenant des débris couverts d'algues. Les poissons ont aussi été confrontés à la simple odeur de nourriture et à de la nourriture.

De nombreuses espèces de poissons de mer avalent des débris de plastique, rappellent des chercheurs de l'Université de Californie et de l'Aquarium de la baie de San Francisco dans cette étude parue dans la revue britannique Proceedings B of the Royal Society.

L'odeur des débris de plastique en mer, colonisés par des bactéries et des algues, conduit des poissons à les confondre avec leur nourriture et à les ingérer, les introduisant dans la chaîne alimentaire, indique une étude mercredi.

