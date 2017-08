Maroc: Penélope Cruz et Javier Bardem réunis devant la caméra d'Asghar Farhadi

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Cette fois, il réunit à l'écran le couple Penelope Cruz et Javier Bardem. Il s'agira de leur neuvième collaboration à l'écran, après notamment Jambon Jambon, En chair et en os, Cartel et Vicky Christina Barcelona. Ils seront rejoints par l'Argentin Ricardo Darin (Dans ses yeux).

Depuis le 21 août ont commencé à Madrid les prises de vue du nouveau long-métrage d'Asghar Farhadi, comme le révèle le site spécialisé «Le Film Français». Il s'agit, pour le réalisateur d'Une Séparation et Le Client (tous deux récompensés de l'Oscar du meilleur film étranger), de sa première oeuvre en langue espagnole. Ce n'est pas la première fois que Farhadi s'expatrie pour tourner : Le Passé en 2013 se déroulait à Paris, en langue française avec Bérénice Béjo et Tahar Rahim au casting.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.