Gabon: Vers l'harmonisation des techniques des contrôleurs des assurances en Afrique

Organisé par l'Institut international des assurances (IIA), sous le thème "Procédure de contrôle sur place des sociétés d'assurances et fondamentaux de la rédaction du rapport de contrôle contradictoire", la rencontre de Brazzaville regroupe 40 participants venus de 14 pays de la CIMA et prendra fin le 25 août prochain.

On rappelle que tous les ans, la CIMA et les directions nationales des assurances doivent faire les contrôles des sociétés d'assurances pour restituer leur situation financière qui alors présentée à la Commission régionale de contrôle, qui doit prendre les décisions à l'endroit des sociétés d'assurances ou faire des injonctions pouvant être des financements ou des améliorations.

