Sénégal: Sénégal-Nigeria - Retrouvailles pour une revanche

Maintenant, le Nigeria viendra avec ses qualités et son jeu et nous nous viendrons avec nos arguments ».

Ce dernier souligne qu'ils ont préparé cette prochaine rencontre contre le Nigeria de manière spécifique : « Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. On prépare le match en fonction des forces et faiblesses de l'adversaire. Le Nigeria a fait beaucoup de vidéos sur nous, de même que nous hier.

« C'est une histoire d'une minute. On devait terminer à 14 heures 45 et elles devaient commencer à 45. Deux minutes avant, le coach nigérian voulait nous faire sortir. Je lui ai dit qu'il n'a rien compris ! » a expliqué Moustapha Gaye.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.