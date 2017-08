Sénégal: Afrobasket 2017 - La capitaine Guinéenne dénonce les conditions dans lesquelles ses coéquipières s'entraînent

"Je vais leur dire de ne pas ressortir la tête baissée. Il faut qu'elles soient fières parce qu'elles sont extrêmement motivées et courageuses et si elles n'ont pas progressé, c'est que les moyens n'ont pas été mis en place pour cela", a-t-elle dit de ses coéquipières.

"C'est frustrant je n'ai jamais de ma longue carrière perdue des matchs avec autant d'écart. J'ai participé à la compétition il y a deux ans à Yaoundé et ce qui est malheureux, c'est de voire des joueuses qui évoluent en Guinée et qui malheureusement n'ont pas progressé", a-t-elle regretté.

"Aujourd'hui quand je vois le score, je devrais avoir honte. Il y a tellement d'écart entre ce que fait le Nigéria en termes de basket et ce que nous on peut faire même avec la meilleure des volontés", a-t-elle souligné, émue aux larmes.

"J'ai honte des conditions dans lesquelles elles s'entraînent et j'ai honte de tout ce qui n'est pas fait pour elles. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles puissent travailler et apprendre le basket et il faut que cela change", a-t-elle fait remarquer.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.