Sénégal: Attaques contre les juges du Conseil constitutionnel - Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats appelle au respect des règles

Dans le document, le Bâtonnier dit avoir pris « connaissance, avec consternation, de la déclaration de certains confrères tenue lors d'une conférence de presse dont il n'a pas été informé accusant le président et les juges du Conseil constitutionnel de s'être rendus coupable de crime de forfaiture et indiquant qu'ils envisageaient des poursuites pénales contre ces magistrats ».

« Le Bâtonnier appelle encore une fois au respect de nos règles de déontologie qui, entre autres, soumettent l'intervention dans les médias à une procédure précise, le respect de celle-ci ne dispensant d'ailleurs pas les confrères de la retenue et de la mesure qu'ils doivent observer en toutes circonstances », lit-on dans un avis signé par le Bâtonnier Me Mbaye Guèye et publié hier dans le site de l'Ordre des avis.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.