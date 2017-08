Photo: Le Pays

Arrivée de la dépouille mortelle de Salifou Diallo

Du beau monde, il y en avait dans l'après-midi du mercredi 23 août 2017 à l'aéroport international de Ouagadougou. La raison de cette forte mobilisation était l'accueil de la dépouille mortelle de Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, décédé le 19 août dernier à Paris.

Il est 16h 22 lorsque le « Pic du Nahouri », l'avion présidentiel, se pose sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou, le 23 août dernier. Bien avant l'arrivée, une pluie s'est abattue puis a cessé, mais elle a repris de plus belle et s'est accentuée au moment où on devait sortir la dépouille mortelle de l'avion.

En plus de la dépouille mortelle de Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, on enregistrait à bord de l'appareil, son épouse Chantal Diallo, des membres de la famille du défunt et de la veuve, le Haut représentant du président du Faso, des membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et bien d'autres personnalités.

A peine a-t-il atteint le bout de la piste que le « Pic du Nahouri » s'est immobilisé pendant près d'un quart d'heure, laissant place à des questionnements, avant d'effectuer un quart de tour pour venir stationner non loin du salon présidentiel.

En effet, il avait été dit que l'avion était en révision en France, toute chose qui justifiait les quelques inquiétudes lors de son immobilisation en bout de piste, avant que le soulagement se lise sur les visages à l'arrivée de l'appareil à bon port avec la dépouille mortelle de Salifou Diallo.

Pour la circonstance, il y avait une forte mobilisation à l'aéroport, à commencer par les premières autorités du pays, des représentants de missions diplomatiques, des représentants de partis politiques étrangers parmi lesquels on pouvait reconnaître Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), des parents, amis et connaissances du défunt, des militants de son parti, le MPP, des dirigeants et supporters de l'Union sportive de Ouagadougou (USO).

L'émotion était forte, malgré la forte pluie que tous ont bravée pour accueillir la dépouille mortelle de l'illustre disparu.

Le temps de disposer le cercueil à l'arrière d'un véhicule de la Gendarmerie nationale aménagé pour la circonstance aux couleurs nationales avec la photo du défunt, et le véhicule funèbre traverse la zone du fret de l'aéroport, marque un arrêt dans la cour de cette zone où il y avait du beau monde, pour une prière de quelques minutes pendant que l'averse continuait.

A l'issue de celle-ci, le cortège mortuaire s'est ébranlé en direction de sa résidence sise à Ouaga 2000. C'est sous une forte émotion que les uns et les autres, bien « trempés comme une soupe », se sont séparés.