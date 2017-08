Cameroun: Un concert pour la Paix

Dans l'optique de mettre en œuvre de façon large pour la population le projet CP3 (Cameroon Peace Promotion Project), l'ONG Internationale EQUAL ACCESS a choisi de travailler aux côtés du gouvernement du Cameroun.

D'après les explications de l'ONG internationale, le projet CP3 vise à prévenir toute action de nature à menacer la paix et la sécurité au Cameroun. A part des émissions radios pour sensibiliser la population résidant pour l'instant dans le Septentrion, elle organise le Samedi 26 Août 2017 un concert dans la ville de Garoua.

Ce concert qui verra la prestation de plusieurs artistes de renom et dont les messages divers devraient s'adresser à toutes les classes sociales, l'ONG Equal Access bénéficiera de l'expertise de collaborateurs tel que : Ebah Essongue et Abdel Kader Yodi. Le premier Directeur artistique du Collectif « DE'ENDE » qui signifie la Paix et ayant pour tête de proue le talentueux et populaire Isnebo (leader du Faddah Kawtal), il est accompagné du réalisateur talentueux Abdel Kader Yodi. Egalement Directeur artistique du festival Woïla Hip Hop, Ebah Essongue a acquis une expérience dans l'organisation des manifestations autour des cultures urbaines en prenant part à de nombreux festival au Cameroun et à l'étranger (USA, Kenya, Gabon, Tchad, RCA).

D'après l'ONG Equal Access, il s'agit de communier et d'améliorer la vie de millions de personnes résidant dans des régions du monde isolées. A travers la communication pour le développement l'ONG Internationale travaille avec 16 radios communautaires (7 au Nord et 9 à l'Extrême Nord). Dans les émissions DOUNIAROU DERKE'EN et DARDE BIBBE LESDI, elle s'efforce d'enseigner principalement en fufuldé (langue largement parlée par une bonne majorité de la population du Septentrion) l'amour du prochain pour ainsi préserver cette paix si chère aux Camerounais.

Ce concert géant préparé depuis des mois aura la chance de découvrir les tous nouveaux « beat » de la collection du « beatmaker » Abdel Kader Yodi. D'après certaines informations le concernant, il est le Co-fondateur de l'association 2H Kulture et réalisateur de plusieurs vidéogrammes dont celui de BOUDOR, WAM KARA, PAPA KOUBY, etc. Mais au Tchad où il s'envolera en 2014, sa renommée est plus grande car ayant amélioré son expérience et réalisé sous le label Preston Concept les clips de Secteur M, Tonton Leblanc, Sultan, Phizifiz, etc.

Depuis 2015, Equal Access qui est une ONG Internationale qui travaille pour la réalisation des contenus adapté au niveau local et le septentrion en proie à une guerre source contre la nébuleuse Boko Haram qui fait beaucoup de victimes tant du côté Camerounais que Nigérian est un terreau propice pour l'enseignement de la paix.