Sénégal: La SENELEC lance une filiale dédiée à la "gestion de la consommation" des ménages et des entreprises

"Cette plateforme sera un lieu d'échange et de conseil, en ce qui concerne la réduction de la consommation énergétique des ménages et des entreprises", a ajouté M. Ly lors de la cérémonie de présentation de cette innovation.

Selon Mouhamadou Makhtar Cissé, la SENELEC, via cette nouvelle entité, veut "aider les consommateurs à une meilleure gestion de leur consommation, pour une gestion plus efficiente de la production" d'énergie électrique de la société nationale.

"Akilee SA s'inscrit en droite ligne de la volonté du chef de l'Etat, Macky Sall, de garantir un accès large et fiable à une énergie bon marché, tout en diminuant de moitié les factures des ménages et en améliorant la maîtrise de la demande", a expliqué M. Cissé.

Dakar — La Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) a procédé au lancement officiel, mercredi, à Dakar, d'une nouvelle filiale baptisée "Akilee" et dédiée à la "gestion de la consommation" d'électricité des ménages et des entreprises, ont constaté des reporters de l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.