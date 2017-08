Burkina Faso: Merci de faciliter les "derniers pas" de Gorba

La partie Nord du pays étant réputée par sa sécurité parfois fragile, aucun aspect ne doit être omis, oublié ou négligé. En ce moment où la cité de Naaba Kango sera bondée de monde, ce sont les règles élémentaires de sûreté qui doivent guider les hommes mobilisés pour pacifier la cérémonie d'inhumation du "prince” de Ouahigouya, afin de permettre aux personnes venues des quatre coins du monde d'honorer la mémoire de feu Salifou Diallo et de regagner leur pays en toute quiétude. Si du côté des hommes en arme la vigilance doit être à son paroxysme, les civils doivent aussi marcher selon les lignes tracées pour les protéger. Et en cela, ils se doivent de tenir compte des dispositifs qui seront mis en place à Ouahigouya. C'est au prix de cette collaboration que chaque citoyen aura contribué à accompagner Gorba dans sa dernière demeure.

Ces dispositions utiles pour rendre une fluide circulation du cortège sont aussi valables sur la route nationale N°2, route de Ouahigouya par laquelle le cercueil transitera ce jour pour rejoindre cette grande ville du Nord du pays, ville natale du regretté. Cet axe doit également être dégagé au maximum surtout au niveau des péages afin d'éviter des situations désagréables. Les forces de défense et de sécurité qui seront déployées pour sécuriser le circuit ponctué d'escales, doivent rester sur le qui-vive pour parer à toute éventualité. Elles devront respecter littéralement les consignes et aux riverains d'obéir sans broncher.

En réalité, le cortège funèbre doit arpenter beaucoup d'avenues et de rues à travers la ville de Ouagadougou. Et cinq sites de recueillement ,à savoir le domicile du défunt à Ouaga 2000, le siège de sa formation politique, le MPP, à Larlé, l'Assemblée nationale et le palais des sports. De ce fait, le moins que l'on puisse attendre de l'ensemble des populations, c'est le respect de la mémoire du défunt. Comment? A commencer par le respect des consignes des éléments de sécurité qui vont assurer le jalonnement à certains endroits. Pour ainsi dire que les usagers qui se retrouveront sur un boulevard emprunté par le cortège funèbre doivent obéir aux injonctions de la sécurité.

