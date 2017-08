Burkina Faso: Un nouveau champ de tir, inauguré à Ouagadougou

La hiérarchie militaire et l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan, Shen Cheng-Hong ont inauguré, le mercredi 23 août 2017 à Ouagadougou, un nouveau champ de tir logé au sein de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active. Offert gracieusement par l'Etat Taïwanais, cette infrastructure devra contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées nationales.

Quelques mois après la remise de deux hélicoptères et des gilets de protection aux Forces armées nationales, la République de Chine Taïwan est revenue à la charge en offrant gracieusement un champ de tir à l'institution militaire burkinabè. Inaugurée le mercredi 23 août 2017 à Ouagadougou, l'infrastructure est logée au sein de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA). Elle est aménagée sur une superficie de 5,5 hectares protégée par une clôture grillagée et dispose d'une butte, d'une aire de tir, de locaux techniques et des équipements. Sa réalisation a coûté plus de 524 millions F CFA et s'est étalée sur trois ans environ.

Ce nouveau champ de tir, selon l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan, Shen Cheng-Hong, permettra de renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées nationales en leur offrant des conditions idoines de préparation à une éventuelle riposte eu égard aux attaques terroristes de plus en plus récurrentes sur le territoire burkinabè.

Le geste, parmi tant d'autres, aux dires du diplomate taïwanais, est le fruit de l'«excellente » coopération militaire entre le Burkina Faso et son pays. Laquelle coopération, de l'avis du chef d'Etat-major général des armées, le général de brigade Oumarou Sadou, se renforce et se diversifie au quotidien à travers des appuis multiformes depuis son officialisation en 1994. En retour, il a exprimé la gratitude de son institution et de tout le peuple burkinabè aux autorités taïwanaises pour leur engagement en faveur du renforcement des capacités de l'institution militaire.

Dans son message aux personnels des Forces armées nationales, l'ambassadeur Shen Cheng-Hong est revenu sur la nécessité de l'utilisation de l'infrastructure à bon escient. Tout comme le diplomate taïwanais, le général de brigade Oumarou Sadou, a invité sa « troupe » à en faire un bon usage. « Prenez soin de cette infrastructure, fruit du sacrifice des populations de la République de Chine Taïwan et du Burkina Faso », a-t-il lancé. Tout en réaffirmant sa volonté de promouvoir la coopération de plus en plus « exemplaire » entre les deux pays, il a émis le souhait que la partie taïwanaise s'inscrive, elle aussi, dans cette logique de perpétuation des relations d'amitié et de coopération. A l'issue du discours officiel d'inauguration du nouveau champ de tir, la hiérarchie militaire et tous les invités de marque ont assisté à la coupure du ruban marquant ainsi, le fonctionnement effectif de cette infrastructure au profit des Forces armées nationales.

Après cette étape, ils ont participé à une séance de tirs de démonstration.