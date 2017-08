Tunisie: Pétanque - Les Diables rouges affûtent leurs armes pour la CAN de Tunis

L'une des meilleures fédérations de l'olympiade écoulée par rapport à ses performances, la Fécoboule a toujours ramené des médailles au pays à chacune de ses sorties. Ses athlètes ont ramené deux médailles (or et argent) aux championnats d'Afrique de la discipline au Tchad en 2015. L'un d'entre eux a gagné la médaille d'argent aux Jeux africains de Brazzaville. Les Diables rouges ont été classés 5e sur 48 pays pour leur première participation à la Coupe du monde de pétanque à Madagascar en décembre 2016, alors que la fédération avait préfinancé pour y participer.

« Selon le programme, nous devons quitter Brazzaville au plus tard le 4 septembre. Nous avons démarré les entraînements avec nos propres moyens. Mais, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On va faire quel miracle pour y aller ? Si vous n'y participez pas, vous avez une amende de 20 millions à payer plus quatre ans de suspension. Mieux vaut participer. Nous avons demandé 50 millions pour le déplacement des joueurs, le regroupement, la préparation, les équipements, la participation, le voyage à Tunis. La direction générale des sports nous dit, il n'y a pas de moyens ».

Fulbert Bokyendzé, le directeur technique de la fédération a débuté la préparation des Diables rouges par le travail individuel libre avant d'entamer la technique individuelle notamment le travail dans les ateliers pendant trois jours en vue de perfectionner les tirs. « Nous avons des tireurs qui excellent sur des terrains courts. Nous sommes obligés de leur faire un travail sur des terrains à longues distances. Nous avons aussi le problème des pointeurs. Notre politique est d'amener les tireurs et parmi eux on essaie de regarder ceux qui sont bons aux points », a-t-il commenté, avant d'ajouter : « Nous allons regarder les affinités en se basant sur les cadres pour essayer de confectionner deux grandes triplettes. A la base de celles-ci, nous pourrons regarder comment retenir les quatre. Le 27 août, j'avais prévu de programmer un match d'entraînement avec les meilleurs clubs de Brazzaville. »

