Cameroun: Vodaphone opérationnalise son reseau 4G LTE

Vodafone Cameroon, après avoir officiellement lancé son partenariat stratégique avec la Cameroon Télécommunications (CAMTEL),qui lui permet de couvrir entièrement les populations de Douala et Yaoundé et d'étendre son réseau 4G LTE au reste du pays et après le lancement commercial de sa nouvelle offre SIM 4G LTE le 01er aout dernier, Vodafone Cameroon commence son expansion par les villes de Bafoussam, Bamenda, Buea, Edéa, Kribi, Kumba, Limbe et Mutengene.

En effet, la société avait annoncé lors de la signature de cet accord de partenariat avec CAMTEL, l'extension de son réseau 4G LTE aux 10 régions du Cameroun. Elle entame donc ce jour la première phase de ce projet sur 08 villes. C'est ainsi qu'elle mettra à la disposition de ses nouveaux clients, plusieurs formules de souscription :

- L'offre SIM 4G LTE donnant la possibilité à toute personne possédant un équipement compatible 4G de faire l'expérience de l'internet haut débit en achetant une carte SIM Vodafone 4G LTE à seulement 500Fcfa avec 100 Mo de données internet gratuites y compris Facebook & WhatsApp gratuits et illimités non-stop pendant 7 jours.

- L'offre « Social pack » à 19.900 FCFA avec 1 Mi-Fi gratuit, 6 Go gratuits et Facebook en illimité sur une période de 25 semaines.

- L'offre « Comfort pack » à 29.900 FCFA avec 1 Mi-Fi gratuit, 12 Go gratuits et 50% de bonus sur tout achat de forfait sur une période de 6 mois.

- Les offres Smartphones 4G à partir de 28.900 FCFA avec 6 Go gratuits sur une période de 6 mois.

- L'offre « CPE Wi-Fi Router » à 54.900 FCFA avec1 Routeur Wi-Fi gratuit, 30 Go gratuits sur une période de 6 mois.

Egalement, pour profiter sans stress de l'internet haut débit LTE de Vodafone Cameroon, une variété de forfaits à tarifs attractifs est mise à disposition des clients :

- Les forfaits « Power bundles » qui comprennent : les forfaits journaliers Power Daily à partir de 150 FCFA pour des utilisateurs au besoin ponctuel, les forfaits hebdomadaires Power Weekly à partir de 1.000 FCFA, destinés aux utilisateurs moyens qui ont besoin de garder un minimum de contrôle sur leur forfait et les forfaits mensuels Power Monthly à partir de 4.500 FCFA, destinés aux gros utilisateurs qui souhaitent rester connectés sans limite et sans interruption de leur forfait.

Pour encore plus de flexibilité, Vodafone propose des forfaits spéciaux à bas prix :

- Les forfaits « add-ons » qui permettent de renouveler un forfait en cours à tarif réduit en gardant la validité initiale.

- Les forfaits « Social add-ons » qui permettent lorsqu'on a un forfait en cours d'avoir accès de manière illimitée aux réseaux sociaux Facebook et WhatsApp pour une semaine ou un mois.

- Les forfaits « Power Night » qui permettent lorsqu'on a un forfait en cours, d'acheter avec plus 70% de réduction un forfait pour rester surfer moins cher de 23h à 7h du matin.

Et pour une consommation contrôlée à travers des allocations de forfait internet journalières :

- Ses 04 forfaits « Power Plus » taillés sur mesure pour différents types de clients selon leur niveau de consommation : 1.5 Go pour 3 jours, 3.5 Go pour 7 jours, 15 Go pour 30 jours et 35 Go pour 30 jours ,à partir de 1500F avec comme bonus, WhatsApp gratuit et illimité pendant toute la durée du forfait.

- Ses 03 forfaits Power Plus Student, spécialement adaptés aux étudiants : 750 Mo pour 3 jours, 1.75 Go pour 7 jours et 7.5 Go pour 30 jours, à partir de750 F avec comme bonus, WhatsApp gratuit et illimité pendant toute la durée du forfait.

Vodafone Cameroon, c'est aussi des offres Business avec des forfaits internet illimités aux services à valeur ajoutée tels que :

- Des forfaits Internet illimités (aucune limite de volume) à partir de 39.900 FCFA TTC,

- Pour interconnecter les différents sites d'une entreprise, les forfaits VPN illimités (sans limite de volume) à partir de 33.900 FCFA TTC,

- Des forfaits internet mensuels hybrides de 2Go a 50 Go à partir de 4500 FCFA.

- Des offres Internet dédié et VPN dédié.

- Pour accéder à des équipements à distance, de n'importe où dans le monde, des adresses IP fixes à partir de 50.000FCFA/an pour 02 adresses.

« Vodafone Cameroon donnera la possibilité à toute personne détentrice d'un équipement compatible 4G de profiter du meilleur réseau 4G LTE dans ces nouvelles villes comme c'est déjà le cas à Douala et à Yaoundé. Nous commençons aujourd'hui par 8 nouvelles villes mais tenons le pari d'étendre notre réseau 4G LTE ultra-rapide sur les 10 régions du pays avant la fin de l'année. Nous ferons le maximum pour densifier notre réseau de distribution dans les nouvelles villes afin de nous rapprocher au maximum de notre nouvelle clientèle. », a déclaré Richard ACHU, le Directeur des Ventes et de la Distribution de Vodafone Cameroon.

Misant sur la qualité de son réseau internet haut débit, Vodafone Cameroon assure à l'ensemble de ses clients une expérience unique de l'internet à haut débit.