Sénégal: UBA Connect - Un service financier sans frontière

Pour permettre à ses clients d'effectuer des transactions financières transfrontalières, le Groupe UBA Sénégal vient de procéder au lancement, ce 23 août 2017, de UBA Connect ; un service de dépôt et de retrait d'argent accessible dans tout l'espace UEMOA.

Véritable instrument d'intégration régionale, UBA Connect est une plateforme innovante adaptée à la mobilité des clients du Groupe UBA. Avec ce nouveau service lancé à Dakar, plus besoin pour un client de voyager avec du cash.

Dans la pratique, UBA Connect fonctionne selon le modèle suivant : avec simplement un compte bancaire ouvert dans un pays de l'espace Union économique monétaire ouest africaine(Uemoa), le client d'UBA pourra effectuer des opérations financières dans n'importe quelle autre agence d'UBA établi dans la zone Uemoa.

Venue présider la cérémonie de lancement en présence d'autorités bancaires nationales et régionales, l'administratrice générale de UBA-Sénégal, Mme Amie Ndiaye Sow a expliqué que "UBA Connect offre une facilité d'affaires pour les clients, qui peuvent désormais traiter de façon transparente dans l'un des pays africains dans lesquels opère la banque, indépendamment de l'endroit où le compte est domicilié." Dès lors, un même compte bancaire ouvert chez UBA sera accessible à travers 19 pays.

En outre, a poursuivi Mme Sow, "UBA Connect permet une transmission instantanée des fonds, car les transactions peuvent être effectuées en quelques minutes." C'est ainsi que UBA Connect, entre autres avantages, permet un gain de temps aux clients, un meilleur contrôle des ses activités.

La présentation du produit a incombé à Mme Coumba Guèye, chef d'agence chez UBA-Sénégal, qui a vanté les mérites de UBA Connect et présenté les nombreuses facilités que ce nouveau service offre aux clients : accès direct à son compte dans les filiales de la zone uemoa, l'élimination du risque lié à la détention du cash, fournir une plateforme de paiement et de traitement immédiate qui comble les lacunes dans les services bancaires et le commerce régional etc... ..

Le directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, s'est félicité, dans un communiqué, du lancement du service. Selon lui, "en plus d'être un service pratique et non restrictif, cette plateforme innovante conforte UBA dans sa vision de dominer l'espace bancaire digitale en Afrique."