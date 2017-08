Burkina Faso: ARTs et culture au Burkina - Vers la promotion des industries culturelles

La direction de la promotion des industries culturelles et créatives (DPICC) organise la 4e édition des Universités des industries culturelles et créatives (UNIVERSITICC). Ces universités offrent des ateliers de formation, du 21 au 25 août 2017 à Bobo-Dioulasso. L'objectif de ces ateliers est de disposer d'un capital humain qualifié et suffisant dans les différents compartiments de la chaîne de production culturelle.

Aujourd'hui, le Burkina Faso veut mettre l'accent sur les industries culturelles afin de renforcer leur contribution au développement d'un secteur compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents. Pour ce faire, les Universités des industries culturelles et créatives (UNIVERSITICC) qui sont à leur 4e édition, organisent des ateliers de formation, du 21 au 25 août 2017 à Bobo- Dioulasso. Ils ont pour objectif la mise à disposition d'un capital humain qualifié et suffisant dans les différents compartiments de la chaîne de production culturelle.

Il s'agit d'une part de consolider les connaissances des managers sur la conception et la gestion d'un plan de carrière artistique, et sur les stratégies de conquête des scènes nationales et étrangères et d'autre part, d'outiller les acteurs culturels en techniques de gestion et de marketing des produits culturels. La présente édition va porter sur les techniques managériales et de coaching des artistes de troupes et groupements artistiques et sur les techniques de gestion et marketing à l'endroit des entrepreneurs culturels. « Convenez avec moi que sans formation, les entrepreneurs culturels ne sont rien d'autres que des entrepreneurs de vaines illusions. On a besoin d'un minimum de savoir et de savoir-faire pour essayer de mettre en œuvre ses rêves, pour essayer de valoriser et de promouvoir notre patrimoine », a dit le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry. Pour lui, ces techniques sont indispensables pour gouverner des organisations qui veulent être plus pérennes, plus efficaces, plus entreprenantes.

Quant au coach-formateur, Abdoul Aziz Bamogo, il met l'accent sur le volet coaching, en apportant aux manageurs des artistes et des unités artistiques, des outils du coaching pour les aider à réussir leur mission. « Il sera question, au cours de cette formation, de leur apporter ces outils pour qu'ils comprennent comment encadrer les artistes et conduire la vie d'un groupement artistique », a-t-il souligné. Une soixantaine de participants prennent part à la rencontre.