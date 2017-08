Burkina Faso: Kamboinsin - Un nouveau champ de tir pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée

Bâti sur une superficie d'environ 5,5 hectares, ce projet a été exécuté en deux phases.

La première phase est composée d'une butte de tirs d'une longueur de 120 mètres et d'une hauteur de 10 mètres, d'une aire de tir avec des pas de tirs de 15 à 300 mètres et d'une clôture grillagée afin de sécuriser l'ensemble des installations.La deuxième phase comprend les locaux techniques notamment un hangar, un bâtiment administratif composé d'un bureau et d'un secrétariat, un local poste de tir, un magasin, des latrines...

Aux dires du directeur central du génie militaire, un forage et l'équipement technique sont en cours de réalisation. Débutés en juillet 2015, les travaux sont pratiquement achevés à ce jour, précise-t-il. Il a aussi souligné que ce nouveau champ de tir a été orienté de sorte à éviter des dangers collatéraux.

Ce projet a été initié depuis 2014 et l'ambassadeur de la République de Chine Taiwan, Shen Cheng-Hong, s'est dit ravi, trois ans, après de voir sa concrétisation. Il espère tout de même voir ce champ de tir faciliter l'augmentation des capacités opérationnelles des forces armées nationales du Burkina Faso en leur offrant des conditions idoines pour s'entrainer et être mieux préparées à une éventuelle riposte.

Pour sa part, le Chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général Oumarou Sadou, s'est dit fier de cette coopération. «Les forces armées nationales burkinabè sont particulièrement fières de cette coopération qui se renforce et se diversifie au quotidien à travers des échanges au plus haut niveau et des appuis multiformes dans le domaine de la formation des cadres et de la réalisation de projets destinés à accroitre les capacités opérationnelles de ces forces armées». A l'écouter, au-delà des forces armées nationales, cette infrastructure profitera aux personnels des forces paramilitaires et à certaines structures de manière générale qui contribuent à la sécurité de notre pays.

Le général Sadou a exhorté ses hommes à faire un bon usage de ce champ car, conclu-t-il, «le champ de tir ne s'use que si l'on s'en sert pas». Une séance de tirs de démonstration a eu lieu en présence de la hiérarchie militaire.