Burkina Faso: Oumarou Yugo (Président de la Fédération Burkinabè de Karaté do) - «Nous allons nous battre pour le rassemblement»

Il aura 55 ans dans quelques jours (2 septembre). Homme d'affaires chevronné et vice-président de la chambre de commerce du Burkina, Oumarou Yugo est avant tout un fervent pratiquant de Karaté do. Ceinture noir 6e Dan, il a gravi toutes les étapes de cette discipline au Burkina Faso avant d'être porté à la tête de la Fédération. Avec son franc parlé et ses bonnes initiatives, il a pour ambition de faire du Burkina Faso une plaque tournante du karaté do ouest africain. Entretien.

En termes de bilan, que retenir de la participation du Burkina Faso au TIKA zone 3 ?

Il est probablement trop tôt de faire un bilan. D'ors et déjà, je dois noter qu'en matière de leadership, le Burkina Faso est revenu au sommet. Lors du premier évènement de cette compétition qui a été l'Assemblée générale, j'ai été élevé par mes pairs, au poste de conseiller en stratégie, communication et marketing de l'UFAK. Ce qui ramène le Burkina Faso dans ce bureau. Deuxièmement, nous avons attaqué tout de suite le dossier du TIKA zone 2018. Face au Nigeria pour l'organisation de cette compétition, notre dossier a convaincu l'ensemble de mes pairs. Ce qui fait que le Burkina Faso a eu la charge de l'organisation. Ce sont entre autres acquis sur le plan administratif. Sur le plan sportif, je ne vous apprends rien. Nous avons présenté 14 arbitres et coaches. Douze ont réussi avec brio, notamment 2 coaches et 10 arbitres. Les résultats sportifs ont été sanctionnés par 27 médailles soit 8 en or, autant en argent et 11 en bronze.

Après cette brillante participation, quelles sont vos ambitions pour le karaté do burkinabè ?

Déjà en tant que Directeur technique national, lorsque le président Souleymane Yaméogo est arrivé, lors de notre première olympiade, on voulait d'abord émerger. Parce qu'on sortait là aussi d'une grosse crise. La deuxième olympiade, on voulait aller au niveau continental. C'est au cours de la troisième olympiade qu'est née une autre crise. Sinon, notre ambition à ce moment était de se faire connaitre sur le plan mondial. Très clairement, mon ambition est de faire du Burkina Faso une plaque tournante du karaté do ouest africain. Ce qui est possible. C'est pour cela que j'ai signé une convention avec la Côte d'Ivoire et le Bénin avec pour objectif final de créer les opens de Ouagadougou chaque année.

Ceci serait un cadre qui permettrait aux athlètes de ces trois pays plus d'autres, de se frotter et de mieux se préparer pour des évènements africains et mondiaux. Mon deuxième ambition est de préparer nos athlètes à aller affronter le haut niveau au Japon, en France et en Espagne. Ma troisième orientation sportive est probablement de recruter des athlètes de haut niveau, notamment parmi les binationaux pour viser l'excellence. Vous ne pouvez pas de nos jours avec les moyens du Burkina Faso, vous contenter de notre effectif local pour se frotter aux meilleurs mondiaux. Enfin, je nourris cette ambition de réunir le monde du karaté-do burkinabè. Malgré ces résultats excellentissimes, je veux rassembler ma famille. Elle a été un peu brisée. Cela à cause des gens qui ne sont pas du milieu.

Justement, la question allait venir concernant la réunification du monde du karaté-do burkinabè. Avez-vous déjà une politique dans ce sens ?

Comme je l'avais annoncé le jour de mon élection, la main est tendue. J'avais aussi dit qu'il ne faut pas croire au miracle. Vous savez qu'il ne faut pas compter pouvoir réconcilier en deux ou trois semaines un couple qui a des difficultés. Il faudra un peu de temps. Je vais me donner le temps de mettre un comité en place. J'ai déjà nommé Joachim Silga comme ambassadeur de la paix. Je vais identifier une commission qui va être pilotée par Richard Koutiébou, Issa Drabo et probablement Victorien Marie Hien. A ces trois, je vais ajouter l'ancien président de la Fédération Burkinabè de Karaté do Stanislas Tiahoun. Ils iront à la chasse du rassemblement. Je ne me fais pas d'illusions car je ne vais pas dans l'objectif de faire du 100%. Il faut savoir que même lorsque Souleymane Yaméogo était là, tous les Karatékas n'étaient pas derrière lui. Il y a toujours eu 5 à 10 personnes qui ne sont pas pour. Ce qui est normal. LA commission a d'ailleurs déjà commencé son travail.

Dans quel état avez-vous pris les rênes de la fédération ?

Je n'ai jamais voulu être président d'une fédération. J'ai une activité professionnelle très intense. J'ai beaucoup de salariés en Côte d'Ivoire, en France et ici au Burkina Faso. Je suis vice-président de la chambre de commerce. Cela m'occupe déjà énormément. Mon objectif c'est de jouer le rôle de Directeur technique national en apportant l'expertise, car les meilleurs au monde, je les connais en tant qu'enseignant. Alors, j'ai la facilité de faire venir les meilleurs dans mon pays. Mais quand la famille était en villégiature, beaucoup de ceintures noires m'ont contacté pour me demander le sens du sacrifice. Le karaté-do a des similitudes avec l'armée. Quand vous êtes un chef de régiment ou un chef d'état-major et que ca brûle dans une caserne, il y a deux options. Ou vous fuyiez vos responsabilités avec les conséquences qui n'en suit, ou vous mettez de l'ordre. J'ai eu ce sentiment de prendre, mes responsabilités et d'aller éteindre le feu.

Des mauvaises langues persistent que c'est Oumarou Yugo le problème du karaté do burkinabè. Votre réaction ?

Cette question date il y a 6 mois, voire un an. Je ne peux plus la répondre. Si le problème du Karaté c'est 27 médailles au TIKA Zone 3, je suis heureux d'être le problème.

Que vous reprochent les dissidents ?

J'ai du mal à comprendre ce que l'on me reproche comme griefs. En réalité, je n'étais pas aux commandes de la fédération quand il y a eu la crise. Il y avait un président qui était là. A mon avis, c'est lui qui est bien placé pour répondre à cette question. Lorsqu'on m'a démit de mes fonctions de Directeur technique national (DTN), beaucoup ont été floué dans la démarche et ont décidé de protester. Donc quand on me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on me reproche. Je l'ignore puisqu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Malheureusement pour eux le ministère des Sports et des Loisirs a dissous la fédération suite à leur boycott de l'assemblé générale extraordinaire élective le 19 août 2017 que le ministère a convoqué. On ne m'a jamais reproché de quoique ce soit dans ma fonction de DTN puisque j'avais des résultats. La même année, on a amené des médailles du TIKA Zone 3, on a ramené des médailles du championnat d'Afrique au Dakar.

Pourquoi ces crises à répétition dans le milieu du karaté do burkinabè contrairement aux vertus de l'art ?

Poser la question pourquoi il y a des crises au football. Même chez vous à Sidwaya, il y a des crises, peut êtes que vous n'êtes pas au courant. Je pense que ce sont les individus qui font la différence. Nous avons un environnement assez spécial au niveau du karaté. Cela parce que les pionniers qui ont créés la fédération, beaucoup ont quitté ce monde plus tôt. Au Taekwondo on n'observe pas des crises pourquoi. Je vous le dis, c'est le socle d'un seul individu qui s'appelle Christophe Ouédraogo. Il a su inculqué un comportement. Chez nous c'est à répétition mais ce n'est pas dramatique. C'est une œuvre humaine, les hommes ne peuvent pas être pareils. L'essentiel est qu'à un moment, elle s'arrête. Voilà une élection qui a eu lieu le 6 mai dernier. Voilà un championnat national qui a été tenu. Voilà les Karatékas burkinabè qui ont participé au TIKA Zone 3 et ont ramené des médailles. Et vous parlez toujours de crise. Ne donner pas de la valeur à ce qui n'existe pas. Je pense qu'à un moment il faut passer à autre chose.

Pourquoi avez-vous tenu à être président de la fédération ?

D'abord mes élèves qui constituent la majorité des hauts gradés me l'ont demandé. Deuxièmement si vous avez remarqué, surtout ce qui a été dit sur mon compte, je n'ai jamais répliqué un seul jour. J'ai pensé à un moment qu'à 56 ans, il était temps que je prenne mes responsabilités. J'ai présidé mon club en France. Là-bas, j'ai l'un des clubs les plus importants qui est dirigé actuellement par mon frère Ali. Nous faisons 12 à 15 médailles au niveau national en France. Quand j'y était-il y'a 16 ans, j'ai naturalisé plus de 30 africains. J'avais 17 nationalités. J'ai trouvé de l'emploi par l'insertion du karaté à au moins 18 personnes. Mon frère Ali et moi avions donné des cours en prison. Nous avons fait l'insertion par le sport. J'ai aujourd'hui un de mes élèves qui pratique à Londres. Il a un grand club. J'ai un à Korogho en Côte d'Ivoire et un autre en France et son élève, Eudes Bila a tiré pour le Burkina Faso au TIKA zone 3. Lorsque vous donnez autant à un pays d'adoption, il est temps aussi de prendre ses responsabilités dans l'intérêt général pour son pays. Je pense que j'ai les moyens, les références et l'expertise nécessaire pour rassembler et donner le meilleur de moi-même. Il fallait être à Cotonou pour voir le ressenti de tous les présidents des 8 pays.

Le premier championnat national sous votre mandat a été spécial. Hors la retransmission en directe à la télé, il y'a eu un parterre d'autorités. Est-ce un signal fort ?

Absolument. Vous connaissez le budget du ministère des Sports et des Loisirs. Nous sommes les parents pauvres de ce département ministériel. Ce n'est pas demain ou après-demain que cela va changer. Lorsque nous avions arrêté notre budget, nous étions à 71 millions FCFA. L'arbitrage budgétaire nous a donné 13 millions FCFA. Comment faire ? Je me suis alors rendu compte que j'ai un réseau. J'ai estimé bon inviter des amis, des gens qui n'ont jamais regardé pendant 10 minutes un sport de combat à la télévision. L'objectif premier était de permettre à un large publique de vivre en directe notre discipline. Deuxièmement, permettre aux sponsors de voir ce que c'est que cet art martial. Troisièmement, interpeller le pouvoir publique. Enfin, attirer de nouveaux sponsors. Nous avions voulu faire un stage avec 20 journalistes pour qu'ils comprennent le gestuel de l'arbitrage. Nous voulons que le maximum connaisse cet art martial qui a un certain nombre de vertus. C'était le but recherché à travers ce direct. Capter le maximum de sponsors pour le championnat et le TIKA zone. Quand on faisait ce direct, on n'avait pas le premier million pour aller à Cotonou. Ce budget était de 20 millions FCFA. Le ministère nous a donné 5 déblocable en septembre. Ce qui fait que nous avions préfinancé à 100% le déplacement sur Cotonou. Ce direct a permis à des entrepreneurs novices de s'intéresser à notre discipline. C'est en même temps un clin d'œil à tous les autres arts martiaux afin qu'ils s'ouvrent au public.

Comment arrivez-vous à concilier le monde des affaires avec votre casquette de président de la fédération ?

Ce sont deux fonctions différentes. Le business c'est mon gagne-pain. D'ailleurs je vends du pain. Le sport c'est un sacerdoce, ça ne me rapporte rien. Ma casquette d'homme d'affaire va aider énormément cette discipline.

Quel est votre point de vue par rapport à la politique du ministère des Sports et des Loisirs en faveur de votre Fédération ?

Je ne sais pas s'il y a une politique du ministère. Je sais simplement que le ministère tire le diable par la queue. Je suis un nouveau président. Je ne peux donc pas me permettre de le juger. Ce que je sais, c'est que nous allons présenter un budget ambitieux pour la saison 2018-2019. Il va coûter plus de cent millions au ministère des Sports et des Loisirs. Je ne veux pas être la lanterne rouge. Si nous voulons aller à Tokyo avec six millions, je dépose ma démission demain. Je pense que le ministère a très peu de moyens mais les besoins sont énormes. Nous avons fait un mémorandum à Cotonou autour des présidents de fédérations. Je veux le soumettre à qui de droit en tant que conseiller en charge de la stratégie, avant que nous puissions écrire à tous nos ministères, à tous nos présidents de république, à tous nos premiers ministres pour dire à nos Etats de prendre un engagement pour le développement du karaté-do dans la sous-région.

Il y a des fédérations qui comptent seulement sur le ministère pour le financement de leurs activités alors qu'elles peuvent, selon le ministère, chercher d'autres financements ailleurs. Qu' en pensez vous ?

Sur ce plan, le ministère a raison. Je disais tantôt que l'objectif de la retransmission en directe du championnat était la recherche d'un lien avec les sponsors. Il ne faut pas se voiler la face. Lorsque je parle d'augmenter le budget, c'est une chose. Mais il est clair que chaque discipline doit être capable de vendre ses résultats. Nous avons aujourd'hui des résultats. Il faut que nous soyons capables de dire aux différentes sociétés que l'image du karaté est vendable. On ne doit pas être président et attendre tout du ministère. A l'heure où je vous parle, l'arbitrage budgétaire est de 13 millions FCFA. Et nous avons donné 2 millions FCFA pour le championnat national et il a fallu 7 millions FCFA pour l'évènement qu'on a vu.

Il nous fallait 20 millions FCFA pour Cotonou. Un budget que nous avions entièrement préfinancé. Si je devais croiser les bras, il n'y aurait pas la mission de Cotonou.

Les autres disciplines hormis le football sont considérées comme les parents pauvres du sport burkinabè. Avez-vous ce même sentiment ?

Complètement. Je pense que les autres disciplines souffrent énormément du manque de financement. Les budgets sont complètement dérisoires pour mener leurs activités. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre que vous puissiez avoir un journal sportif chaque semaine avec le peu d'activités des fédérations.

Vous fixez-vous des objectifs pour les compétitions majeures sous votre mandat quadriennal ?

Absolument. Le focus de 2018, c'est le TIKA Zone 3. Avant ça, nous allons faire en octobre prochain le conseil de gestion de la Fédération burkinabè de karaté-do. Le focus avant la fin de l'année 2017, ça va être les opens de Ouagadougou qui seront précédés d'un stage d'arbitrage, des passages de grades de haut niveau en relation avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. A partir du début d'année 2018, nous allons avoir les opens de Paris, précisément en janvier. Après les opens de Paris, focus sur avril avec le TIKA Zone 3 à Ouagadougou. Il y a le Championnat du monde le 17 octobre 2017. Je veux y aller avec deux ou trois athlètes ainsi que des arbitres de Ouagadougou. Mais je ne suis pas sûr que mon budget puisse me le permettre. Si j'ai le budget, on ira au Championnat du monde. A tous les prix, il y aura au moins un Burkinabè.

Eudes Bila qui est maintenant Burkinabè et qui vit et travaille en France aura moins de 300 km à faire pour aller en Espagne pour le Championnat du monde. Voilà les objectifs que je me fixe pour l'année prochaine. Il y aura ça et là les championnats de ligues, le championnat national, des coupes sur tout le territoire national.

On sent que vous injectez beaucoup d'argent dans les activités de la Fédération. N'avez-vous pas peur que cela puisse empiéter votre entreprise ?

Combien de personnes ont vendu leurs maisons à cause du ballon ? Je vends du pain. Et si je dois vendre 1 million de pain pour sauver le karaté burkinabè, je vais le faire. Je n'ai jamais cherché à faire des exploits.

Si je dis comment j'ai bouclé le budget pour aller à Cotonou, vous allez savoir que c'est l'œuvre du seigneur. Le plus gros donateur c'est le groupe EBOMAF qui nous a remis une somme de 10 millions FCFA pour la compétition de Cotonou.

A un moment, il faut être un patriote qui sache faire bouger les lignes, qui sache approcher des gens pour l'aide. Si vous n'avez pas cette qualité, cette capacité d'haranguer les gens afin qu'ils viennent vers vous, comment pouvez-vous y arriver ? La plus grosse richesse, ce n'est pas mon portefeuille. C'est la façon dont je vis, c'est où je suis né, c'est comment je fonctionne avec untel depuis 10 ou 15 ans.