Guinée: Limogé du gouvernement, la réaction surprise de Siaka Barry

Le Président de la République poursuit le remaniement continu de son gouvernement. Après le remplacement des ministres des affaires étrangères, de la pêche, c'est autour hier de Louceny Camara et Siaka Barry d'être limogé du gouvernement.

Les ministres remerciés sont tous appelés à d'autres fonctions. Via son compte Facebook, Siaka Barry, en fonction depuis vingt mois à la tête des sports et de la culture a livre sa première réaction.

« Chers compatriotes,

En congé hors du pays, je viens d'apprendre mon limogeage du Gouvernement par un décret du Président Alpha Condé et mon remplacement par M. Sanoussy Bantama Sow au poste de Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique.

À cette occasion, je tiens à remercier le Président de la République le Pr Alpha Condé pour ces 20 mois passés dans son Gouvernement et pour la confiance qu'il a placée en moi le 4 janvier 2016 en choisissant ma modeste personne parmi tous ces valeureux guinéens.

Je félicite le nouveau promu BANTAMA SOW pour cette promotion et lui souhaite de reprendre le flambeau du combat là où je l'ai laissé.

Aux jeunes de Guinée, vous qui m'avez soutenu durant ces 20 mois dans notre belle aventure de renaissance culturelle et sportive, je vous dis que le COMBAT CONTINUE contre vents et marée, et cela même en dehors d'un Gouvernement.

Merci à la jeunesse combattante de Guinée pour ces beaux moments de collaboration et même de complicité que nous avons passés ensemble. Vous trouverez désormais en face de vous le simple citoyen Siaka Barry engagé plus que jamais dans le combat pour une jeunesse guinéenne épanouie, solidaire et révolutionnaire !!!

Vive la jeunesse guinéenne, Vive la République ! Hasta la victoria Siempré ! Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens !!! »