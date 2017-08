Burkina Faso: Fenêtre des pros - Concentration des Burkinabè en Ligue 1

Cette fois ci, son adversaire malheureux a été Valenciennes battu 1-0. En National (3e), Louckman Ouédraogo (24 ans, 2 matches, 1 but) titularisé n'a pas failli. C'est lui qui a montré la voie à suivre en ouvrant le score ( 11e) pour la victoire 4-2 de son équipe Entente SSG (8e) face à Béziers. Adama Guira (29 ans, 5 matches) a disputé 70 mns de la rencontre victorieuse de son équipe AGF (10e) en réception de Brondby en 6e journée du championnat danois. Daouda Diakité, lui, n'est plus un sociétaire de l'AS Vita club. Le club congolais s'est en effet séparé de l'international portier burkinabè.

Toujours en Ligue 1, ce championnat de l'élite français pourrait enregistrer l'arrivé d'un autre footballeur burkinabè. Selon une source concordante, Jonathan Pitroipa pourrait signer son retour dans ce pays. Libre de tout engagement après avoir résilié son contrat avec AL Nasr, le meilleur joueur de la CAN 2013 pourrait s'engager en faveur de Metz avant la fin du mercato prévu pour le 31 août prochain. La Ligue 2, elle, a disputé sa 4e journée. Et comme d'habitude Yacouba Couliably (22 ans, 4 matches) a disputé toute la rencontre. Et comme d'habitude, son équipe Le Havre (1er) a gagné.

Outre sa belle réalisation (74e mn), le 3e de son équipe Lyon (3e), il a été crédité d'une assez bonne prestation. Un score nul de 3 buts partout a sanctionné la rencontre. Il a raconté son but dans les colonnes d'olweb.fr «Je pose le ballon. J'ai dit à Nabil Fekir que je voulais le tirer. J'ai vu que le mur était bien placé pour moi et mon pied gauche. Je marque souvent des coup-francs comme cela. Pour l'anecdote, je fais des compétitions dans cet exercice avec mon grand frère en sélection ».

La première sortie d'Hervé Kouakou Koffi (20 ans, 1 match) dans la Ligue 1 française (3e journée). Cette sortie,c'était l'attraction du week end écoulé. Cette titularisation n'a pas pu éviter la défaite 0-2 de son équipe Lille (14e) qui recevait Caen. Néanmoins, le jeune portier a laissé voir de bonnes choses. Dans la même compétition, Bryan Dabo (25 ans, 3 matches, 2 buts) a signé le doublé (40e et 66e mn) pour la victoire 3-0 des siens de saint Etienne (3e) face à Amiens. Bertrand Traoré (21 ans, 3 matches, 1 but), a, lui, été flamboyant lors de la réception de Bordeaux.

