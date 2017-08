Burkina Faso: Centre-Est - Cent jeunes formés aux métiers reçoivent des kits d'installation

Une cérémonie de remise de kits d'installation et de fonds de roulement à 100 jeunes formés aux cent métiers a eu lieu, le jeudi 17 août 2017 à Tenkodogo.

L'option du gouvernement du Burkina Faso est de parvenir à une généralisation de la formation professionnelle comme un mode privilégié d'acquisition du savoir et du savoir-faire. Une option qui ne peut produire des résultats escomptés que si des mécanismes appropriés sont mis en place pour accompagner l'insertion socio-professionnelle et économique des sortants des centres publics et privés de formation professionnelle. C'est pourquoi, dans sa quête permanente de solutions au chômage des jeunes, le gouvernement a initié depuis 2014, une mesure relative à l'installation des jeunes formés aux métiers. Cette mesure qui est à sa IIIe édition dans les 13 régions du pays, a pour objectif principal de promouvoir l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes formés aux métiers en milieu urbain et rural, la mise à leur disposition des kits d'installation et de fonds de roulement pour la création de micros entreprises.

Dans la région du Centre-Est, ce sont cent jeunes formés à divers métiers qui bénéficieront de ces kits d'installation constitués, entre autres, d'équipements et de matériels agricoles, de maçonnerie, de coiffure, de couture, de menuiserie bois et métallique, de plomberie sanitaire, d'élevage et d'aliment pour bétail, de restauration, d'électricité, de mécanique motos à deux roues et de culture maraîchère et des fonds de roulement allant de 100 000 à 150 000 francs CFA. Le représentant des bénéficiaires, Souleymane Yougbaré, a affirmé que cet accompagnement du gouvernement vient à point nommé car, la plupart des jeunes formés aux métiers rencontrent d'énormes difficultés sur le marché du travail. Il a, en outre, précisé que cette situation est due, entre autres, à l'insuffisance des mécanismes d'insertion socioprofessionnelle, mais aussi au manque de moyens nécessaires pour acquérir les kits d'installation.

«A travers cette mesure, le gouvernement joue incontestablement son rôle et assume sa part de responsabilité. C'est pourquoi, la jeunesse burkinabè dans son ensemble a, aujourd'hui, toutes les raisons de croire en un avenir meilleur au regard de nombreuses actions en cours et en perspectives visant son épanouissement socio-économique», a-t-il ajouté. Le Secrétaire général de la région (SGR) du Centre-Est, Abdoulaye Bassinga a, pour sa part, invité les jeunes à une implication active dans la mise en œuvre de cette mesure à travers une gestion responsable des kits et des fonds qui seront mis à leur disposition.

Gérer des micro-entreprises

Il a par ailleurs, exhorté les bénéficiaires à faire preuve de courage, de détermination et de créativité dans la gestion des micros entreprises qu'ils vont créer et les a assurés de sa disponibilité à les accompagner à travers le suivi et l'appui-conseil. La Directrice régionale de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelles (DRJFIP) du Centre-Est, Reine Annick Milogo a aussi invité les jeunes bénéficiaires à faire bon usage de leurs kits. Elle a indiqué que les éditions précédentes ont porté fruits dans sa région en ce sens que de nombreux jeunes ont pu créer leurs propres micro-entreprises.

Elle a toutefois déploré le comportement de certains jeunes qui, malheureusement, n'ont pas su mettre à profit ces aides de l'Etat.

«Tout compte fait, nous continuons à prodiguer des conseils aux jeunes dans le sens de s'auto- employer en vue de faciliter leur insertion socio-économique afin de contribuer au développement de notre cher pays le Burkina Faso», a-t-elle déclaré. «Je suis content de recevoir mon kit et le fonds de roulement. Je promets de les utiliser à bon escient. A présent, je vais pouvoir ouvrir mon propre garage de mécanique motos à deux roues et employer d'autres jeunes», a affirmé Augustin Ouangré, l'un des bénéficiaires. Il a invité les autres pensionnaires des centres de formation et d'apprentissage à s'armer de courage et suivre de manière assidue leurs cours dans les différents ateliers en attendant leur tour. «C'est un jour mémorable pour moi, puisque je ne croyais pas que j'allais être parmi les jeunes à bénéficier de ces kits d'installation en plus d'un fonds de roulement qui me permet de démarrer mes activités de maçonnerie. Au début, je n'avais pas le courage car pour une fille comme moi, ce métier de maçon, est généralement réservé aux hommes. Maintenant, je suis animée de courage et prête à mouiller le ciment et le sable pour confectionner des briques et chercher des marchés de construction de bâtiments», a promis Florence Balima, une autre bénéficiaire.