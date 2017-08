Burkina Faso: Jean Luc Bambara, artiste sculpteur - " Les œuvres que nous réalisons font partie souvent de nos rêves"

interview

Depuis plus de 30 ans, Jean-Luc Bambara, artiste sculpteur, réalise des œuvres d'art. La sculpture du chemin de croix de la Cathédrale de Ouagadougou, le monument en bronze de cultivateurs et d'un batteur de tam-tam devant le siège d'Ecobank (en face de la Place des cinéastes), le notable en bronze de plus de deux (2) mètres dans le hall du siège de la banque UBA... sont, entre autres, ses réalisations. Comment est-il arrivé à cela? A travers cette interview, il dévoile le secret de sa réussite.

Que représente la sculpture pour vous ?

La sculpture est un art qui a ses spécificités et ses techniques. Il existe la sculpture sur pierre, sur bois et sur bronze. Généralement, on ne peut se spécialiser que dans un seul domaine. Un sculpteur sur bois ne peut pas exceller dans la sculpture sur bronze, s'il n'a pas appris la technique. C'est pareil pour un sculpteur sur bronze qui veut travailler sur le bois. Dans l'art de la sculpture, la spécialisation est très importante. Mon avantage, c'est d'avoir appris toutes les techniques dans une école de sculpture. Cela a fait de moi un artistique complet aujourd'hui.

Il est reconnu que ce sont les Sanou qui sculptent. Est-ce indiqué que des Bambara le fassent également?

Dans le passé, effectivement, la sculpture était un métier clanique. Au début, on réalisait des bracelets, des armes ou des jouets qui étaient destinés à la consommation du groupe. Au fil du temps, ils ont décidé de faire des choses qui intéressent tout le monde. Concernant mes ancêtres Bambara, je peux dire qu'ils n'ont jamais été artistes. Personnellement, j'ai appris la sculpture dans un centre de formation. Avec les nouvelles technologies, il y a des écoles, un peu partout, on peut apprendre ce que l'on veut. Aujourd'hui, grâce à cette formation, je fais de la sculpture d'académie qui est un peu différente de la sculpture traditionnelle par la technique et les moyens utilisés.

Comment la passion de la sculpture est-elle née chez vous?

Je me suis intéressé à la sculpture dès mon jeune âge à l'école. J'aimais beaucoup dessiner. Cela me fascinait énormément. Après mon Certificat d'études primaires, mon grand-frère m'a amené à Ouagadougou et m'a confié à un neveu qui était déjà dans la structure. Il m'a donné le B-A-ba et m'a conduit dans l'ex-Centre voltaïque des Arts. C'est comme cela que ma formation a débuté.

Est-ce que le métier nourrit son homme ?

Dans tout ce que nous faisons, il faut une organisation pour aboutir à de bons résultats. C'est pareil pour notre métier et j'ai toujours plaidé pour cela. L'artiste, c'est la personne à qui Dieu a donné beaucoup de possibilités de se faire de l'argent même si, souvent, cela peut prendre du temps. Un artiste est capable de vendre une œuvre à 1 million de FCFA et une autre à 500 mille F CFA. S'il n'est pas organisé, il peut les dilapider et rester dans la misère pendant longtemps. Pour moi, il faut oser rêver et en même temps être réaliste. Il y a des moments où le rêve seul ne suffit pas. C'est pourquoi il faut d'autres initiatives pour renforcer ses connaissances en marketing ou en entreprenariat. Ce sont des disciplines qui peuvent permettre à l'artiste de développer des stratégies pour augmenter ses commandes. Pour avoir une commande, il faut bien se comporter, savoir présenter sa maquette, discuter le prix et convaincre le client. Souvent, c'est la non-maîtrise de tous ces éléments qui fait que dans le métier, certains artistes rencontrent des difficultés. Pour ce qui est du prix, il faut donner le montant réel qui reflète la valeur de ton produit. Quand un artiste commence à vendre à des prix raisonnables, au fur et à mesure, il grandit et on le découvre. En ce moment, son œuvre prend de la valeur et, lui, également. En ce qui me concerne, je peux affirmer sans me tromper que je vis de mon art. Ce que je suis devenu, je le dois à mon organisation, à mon sérieux au travail.

Quel est le profil de votre clientèle?

Mes clients potentiels sont généralement ceux qui ont le sens de l'art, mais la majorité est constituée d'Européens. Quand par exemple un Européen vient au Burkina, sa principale préoccupation est de découvrir les endroits où on parle de l'art. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, tu peux aller dans le bureau d'un ministre ou d'une haute autorité et tu ne verras que de la "chinoiserie”. Beaucoup pensent que c'est ce qui vient de l'Occident qui semble joli alors que les Occidentaux viennent acheter nos œuvres. Au niveau local, il y a les Institutions, les chancelleries à qui nous vendons nos œuvres. Il ne faut pas aussi oublier que pour un Burkinabé moyen, ce n'est pas du donné d'acheter certaines œuvres. Les prix que nous fixons sont proportionnels aussi à la matière et au temps mis pour les réaliser. Les œuvres d'art sont des créations uniques, originales et ne sont pas reproduites. Dans la fabrication en série, on ne reconnait jamais l'auteur de l'œuvre. L'originale pourtant est signée et souvent déclarée au Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA).

Quels types de difficultés vous rencontrez généralement dans votre métier ?

Les difficultés rencontrées sont énormes. Il y a d'abord l'accès au bronze, car souvent, il y a pénurie. Mais le gros problème, c'est l'écoulement, c'est-à-dire le marketing. A mon avis, il est nécessaire de développer une politique de vente et de consommation de nos œuvres. A un moment donné, le ministère en charge de la culture avait créé un mécanisme d'acquisition des œuvres. Si ce mécanisme est conséquemment appuyé, les artistes vivront de leur art. Non seulement, ils seront motivés pour travailler, mais c'est une politique qui permettra quand même aux artistes d'être heureux. La première phase est finie et nous attendons impatiemment la 2e.

Quels autres types d'accompagnement bénéficiez-vous de l'Etat?

Notre cri du cœur est que le mécanisme d'acquisition de nos œuvres soit pérenne. Nous avons un ministère qui se démène fortement pour accompagner les artistes dans la réalisation de leurs projets et activités. Le BBDA a créé un fonds culturel pour appuyer les artistes et il y a au moins une centaine d'artistes qui en ont bénéficié. Ils ont même aidé des artistes à faire des expositions, et à participer à des résidences de création. Ce sont des actions qui aident véritablement les artistes. D'autres actions peuvent leur venir en appui. Le mécénat et la loi de 1%, (c'est-à-dire 1% de la valeur doit être affectée à l'acquisition des œuvres pour orner les institutions). Nous souhaitons que ces actions soient très vite mises en application. Si ces politiques ont un écho favorable, je crois que l'artiste vivra réellement de son art.