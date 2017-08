Burkina Faso: Obsèques de Salifou Diallo - La dépouille accueillie à Ouaga sous une pluie battante

Après quoi, le cortège funèbre s'ébranle vers le quartier Ouaga 2000, au domicile. Honneurs militaires (Garde rouge), dépôt du corps dans la chambre du défunt, recueillements des membres de la famille du défunt, sortie du corps sous un grand hangar et un recueillement général suivi d'une veillée de prières ont constitué le reste du programme des obsèques dans la soirée du mercredi 23 août 2017. Dans cette journée du jeudi 24 août, la dépouille mortelle sera d'abord conduite au siège du MPP qu'il dirigeait jusque-là, ensuite à l'Assemblée nationale et enfin au Palais des sports de Ouaga 2000 pour des hommages. Elle sera par la suite transférée à Ouahigouya, sa ville natale, dans l'après-midi pour être inhumée le vendredi 25 août 2017.

Du fait de la pluie qui redouble d'intensité, les choses vont très vite. Le représentant de la famille éplorée (dont certains membres étaient inconsolables) a salué les plus hautes autorités du pays, l'Assemblée nationale, les Burkinabè dans leur ensemble mais aussi les personnalités étrangères pour la vague de compassions et d'hommages à leur égard depuis l'annonce du décès du Dr Salifou Diallo. Il a imploré Dieu qu'il l'accueille dans son royaume céleste.

Il est suivi du Haut représentant du Président du Faso, Chérif Sy et du reste de la délégation. Après les honneurs militaires de la Garde rouge, les représentants du gouvernement et la famille de l'illustre disparu dont son épouse, Chantal Diallo, s'inclinent sur la dépouille mortelle. A leur suite, les secrétaires parlementaires exécutent le même rituel, avant que le cercueil ne soit conduit à l'espace aménagé pour les hommages des députés et un petit cérémonial.

Initialement annoncé à 15h, c'est finalement à 16h23mn que le Pic du Nahouri, l'avion présidentiel affrété pour rapatrier la dépouille, atterrit. C'est ce moment que le ciel, lui aussi, choisit pour rendre hommage au président de la représentation nationale, en ouvrant grandement ses vannes. La fine pluie se transforme en averse. Au pied de l'avion, une délégation gouvernementale, conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, attend, tout comme des députés, des diplomates et la proche famille du défunt. Du Pic du Nahouri, qui vient de s'immobiliser sur le tarmac, le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, est aussi le 1er à descendre de l'avion.

