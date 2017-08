Congo-Kinshasa: Réveil tardif

Pire, alors que certaines victimes du glissement de terre attendaient secours sous les décombres et que les moyens adéquats n'étaient pas encore mobilisés, le Premier ministre, Bruno Tshibala, a pris son avion, vendredi 18 août, pour Pretoria, en Afrique du Sud, pour assister au 37ème sommet de la SADC. Alors que son avion décollait de l'aéroport international de N'Djili pour l'Afrique du Sud, le Premier ministre n'a laissé aucune instruction aux membres de son gouvernement quant à l'aide qu'il faut apporter aux rescapés et aux familles des victimes.

Le mercredi 16 août, une pluie torrentielle a provoqué le glissement de terre et causé plus de 200 morts. La plus haute institution de la République démocratique du Congo a attendu six jours pour présenter ses condoléances aux familles des victimes de l'éboulement des terres à Tara !

