Ile Maurice: Cocaïne saisie à Heathrow - Deux Mauriciens en cour pour trafic de drogue

Selon nos renseignements, ces deux suspects d'origine mauricienne avaient, en juin 2012, enregistré une société à Maurice, portant le nom de Karjoy Company Ltd. Elle a pour but de vendre des voitures et des pièces de rechange à Valton, à Montagne-Longue. Ils y avaient investi Rs 50 000. Mungrah est aussi directeur de Lockstrong Ltd, une des compagnies de Jhurry.

Ils s'appellent Preetam Mungrah et Joysen Jhurry. Ils sont tous deux d'origine mauricienne, ayant la nationalité britannique. Et ils sont au centre d'une saisie de cocaïne, valant quelque 10 millions de livres sterling (Rs 440 millions), en décembre dernier. La drogue se trouvait dans une valise sur un vol de British Airways, en provenance de Rio de Janeiro, Brésil. Le lundi 21 août, le premier nommé a comparu en cour de Kingston Crown, à Londres. Il est accusé d'avoir monté une équipe de coursiers chargée de récupérer la cocaïne à Heathrow. Toutefois, il nie les faits qui lui sont reprochés.

