Ile Maurice: GRA - «On n'impose rien aux bookmakers»

Selon la CEO de la GRA, le regroupement des bookmakers comprendra plusieurs avantages. Comme ils seront à plusieurs, ils payeront moins pour leur licence. Cela facilitera également la tâche des parieurs. Car, avec la limite de Rs 2 000 qui sera imposée pour miser sur un cheval - au-delà de laquelle il faudra un «betting card» - la mise pourra se faire auprès des bookies qui seront regroupés. Interrogé, un bookmaker qui opère «off course» a indiqué qu'il est vrai que depuis un certain temps, ils sont encouragés à se regrouper. «Certains sont pour et d'autres contre. Des discussions ont déjà été entamées et se poursuivront pour savoir si un regroupement est en notre faveur ou pas.»

