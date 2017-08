Ile Maurice: Météo - ça se couvre cet après-midi

Le vent ne sera guère plus fort qu'une brise de 15 km/h. Et, comme pour ne pas changer, la mer agitée au-delà des récifs.

Le temps sera mi-couvert tôt demain matin avec quelques ondées en hauteur. Le ciel deviendra graduellement nuageux au cours de la journée avec des petites pluies passagères à l'Est, au Sud et sur le plateau central.

Quant aux maximales elles iront de 23 à 25 degrés Celsius sur les malchanceux du Plateau Central et entre 27 et 30 degrés Celsius sur les bienheureux du littoral !

La température minimale sera de 15 à 17 degrés Celsius sur les terrains élevés et variera entre 18 et 21 degrés Celsius sur les régions côtières.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.