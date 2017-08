Sénégal: Lutte contre le paludisme - Kolda toujours dans la zone rouge selon le médecin chef de région

"Cela, a-t-il noté, veut dire que, pour toute cause confondue de mortalité, seul 7,7% des cas sont dus au paludisme, alors qu'avant le déroulement de ces stratégies décrites plus haut, c'était beaucoup plus alarmant parce que plus de la moitié des décès était dû au paludisme".

"Il faut se féliciter du fait que la mortalité-morbidité liée au paludisme devient de plus en plus rare, parce que l'indicateur de la mortalité proportionnelle qui était très élevé avant est en train de baisser dans la région avec 7,7%" a-t-il dit.

Le docteur Yaya Baldé a fait comprendre que tous les départements de la région ont des problèmes du fait de leur configuration, même si Vélingara, plus vaste, "semble particulier à cause de certaines spécificités notamment le marché de Diaobé qui a un flux de population très dense".

"L'incidence est l'indicateur le plus utilisé en matière de paludisme, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de paludisme sur une population de 1000 habitants et au niveau de Kolda nous sommes à 146 pour 1000 personnes" a-t-il fait savoir à la presse, indiquant que c'est "extrêmement élevé".

