Sénégal: Afrobasket féminin 2017 - Le Cameroun adversaire du sénégal pour les quarts de finale

L'équipe du Sénégal de basket féminin va rencontrer vendredi à 20h45, celle du Cameroun pour les quarts de finale de l'Afrobasket féminin qui se déroule au Palais des sports Salamatou Maïga de Bamako (18-27 août).

Le Sénégal a terminé deuxième de son groupe derrière le Nigéria à l'issue des matchs de poule. Les Lionnes ont joué cinq matchs et enregistré quatre victoires et une défaite contre les D'Tigers.

En quart de finale les protégées de Moustapha Gaye vont croiser le Cameroun.

Les Camerounaises, finalistes malheureuses de l'édition 2015 ont enregistré deux victoires et trois défaites et fini troisième du groupe A dominé par l'Angola. Les Angolaises ont gagné tout leur match de poule.

Selon le coach du Sénégal, "le Cameroun a le même type de jeu que la République démocratique du Congo (RDC)".

"C'est un jeu athlétique et le match contre la RDC va nous servir de repère c'est un adversaire que nous prenons au sérieux parce que ce sont les derniers finaliste de la CAN et dès demain on va se remettre au travail", a-t-il dit.

Avec 12 titres à leur actif, les Lionnes du Sénégal ont plus d'expérience que leur adversaire. Elles sont plus adroites sur les tirs à deux et trois points ainsi que sur les lancers de francs.

Les filles du coach Gaye récupèrent plus de rebonds défensifs, sont plus décisives et marquent plus de points sous la raquette, mais perdent le plus de balles.

Les Camerounaises interceptent plus de balles et marquent plus de points en contre-attaque.

Dans les autres quarts de finale, le Nigéria, premier du groupe B va jouer contre la Côte d'Ivoire. L'Angola leader de sa poule va affronter le Mozambique. L'Egypte va croiser le fer avec le Mali, pays organisateur.

La Guinée et la Centrafrique qui ont perdu tous leurs matchs vont jouer respectivement contre la Tunisie et la République démocratique du Congo pour les matchs de classement.

Douze équipes, réparties en deux groupes de six, prenaient part à la 25ème édition l'Afrobasket féminin qui se déroule à Bamako (18-27août).

Le groupe A était constitué de l'Angola, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Tunisie.

La poule B comprenait l'Egypte, la Guinée, le Mozambique, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Sénégal.

Chaque équipe a joué donc contre cinq adversaires pour la première partie de la phase finale.

A l'issue de ces matchs de poule, quatre équipes se sont qualifiées dans chaque groupe. Dans la poule A, l'Angola, le Mali (pays hôte), la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les équipes qualifiées.

Dans l'autre groupe, le Nigéria, le Sénégal (champion en titre), le Mozambique et l'Egypte.

La compétition va observer une pause ce jeudi avant la reprise vendredi pour les quarts de finale de l'Afrobasket féminin.

La finale de la compétition africaine se jouera le 27 août, au Palais des Sports Salimatou-Maïga.