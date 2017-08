Cameroun: Réseaux sociaux professionnels - Mon CV en un clic

On peut avoir accès à beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense grâce aux connexions de ses contacts. Par ce processus, n'importe qui dans le monde peut consulter un CV ! Mais attention, les réseaux professionnels ne sont pas exempts de tromperies sur la marchandise. Il faut être vigilant pour ne pas tomber sur un CV un peu trop gonflé.

Les sujets restent très axés sur le domaine professionnel. On peut y apprendre énormément, tout en se faisant remarquer. Il arrive même que certains se fassent débaucher d'une entreprise ou trouvent de meilleurs postes ailleurs, grâce à la visibilité incroyable qu'offrent ces réseaux en ligne. L'avantage d'un certain nombre d'entre eux, à l'instar de « LinkedIn », « Viadeo » ou « Xing », est leur couverture internationale. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, il est facile de vous connecter. Le principe des réseaux sociaux professionnels est de démultiplier les contacts.

Pour un chef d'entreprise, les réseaux sociaux professionnels, s'ils sont correctement et efficacement exploités, facilitent le recrutement de nouveaux collaborateurs et la recherche de nouveaux clients et partenaires. Apparus au début des années 2000, et initialement dotés de fonctionnalités d'interaction assez basiques, les réseaux sociaux professionnels sont destinés à des usages « pros ». Ils servent à effectuer du réseautage, chercher un emploi, ou chercher à recruter, rejoindre des groupes de discussion thématiques...

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.