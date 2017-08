Cameroun: Elena Matilda Serna - Née pour le showbiz

L'artiste italienne d'origine Camerounaise de (23 ans), baigne dans la musique, le théâtre, la danse...

Elle est l'une des trois femmes drôles et torturées de la pièce « Tellement cabaret », au tableau des sensations du dernier festival d'Avignon en France. Elena Matilda Serna, 23 ans, est une artiste aux multiples talents. Auteur-compositeur, chorégraphe, danseuse et comédienne, elle a plusieurs cordes à son arc, qu'elle polit de par sa double origine. Elena Serna a vécu une bonne partie de son enfance au Cameroun, qu'elle quitte à l'âge de 18 ans, bac en poche. La touche locale est perceptible dans nombre de ses œuvres, par exemple à travers les lyrics de ses chansons, où le « camfranglais » se taille parfois quelques couplets. Son actu de l'heure c'est donc le théâtre. « Tellement cabaret » à été écrit, composé, chorégraphié par Elena Serna, Lucile Vareillaud et Violette Erhart.

Mis en scène et re-coloré par Elsa Bohée, le spectacle a été salué par la critique. Sur les planches, la jeune femme se révèle passionnée.

Elle est également à l'affiche d'une autre pièce : « Les reines de Paris ». Il y a deux ans, elle démontre des premiers symptômes du virus du théâtre, avec la comédie musicale adaptée de sa pièce « Rendez-vous avec les morts ».

Elena écrit et joue également dans des théâtres de la très culturelle capitale française. La musique est une autre cape que la jeune fille enfile bien plus qu'à l'occasion. Car la musique, c'est une autre forme d'expression pour Elena Serna.

Elle compose les bandes originales des pièces « Tellement Cabaret », « Cluedo », « Un toit pour trois » et d'autres encore... Le jazz, style qu'elle s'est choisi et qui porte son Extended Play (EP) intitulé « Five tracks from Paris to Montreal », épouse sa voix suave et reposante. Sa musique est disponible sur la Toile à travers les plateformes You Tube et Soundcloud. Formée pendant trois ans au Studio international de Vanina Mareschal, école des arts de la scène à Paris, Elena Serna se découvre au fil des années une polyvalence étonnante. Jazz et musique classique, danse classique et contemporaine, piano, etc. sont des couloirs qu'elle emprunte avec aise. Rien ne semble pouvoir la freiner. Surtout pas son physique aux mensurations avenantes. Elena prend la pose comme mannequin de temps en temps. Un autre domaine qu'elle ne craint pas d'aborder.