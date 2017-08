Madagascar: Conservation de l'Environnement - La planification et le suivi-évaluation à l'honneur

La remontée des informations de la localité au niveau central est un frein aux actions de lutte pour la sauvegarde de l'environnement.

Les actions pour l'opérationnalisation et le développement du système de planification, de suivi et évaluation des mesures de conservation se poursuivent. Outils de pilotage et de prise de décision, le système de planification et de suivi-évaluation (SPSE) joue un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs fixés.

Il joue également un rôle prépondérant dans l'estimation des impacts escomptés à travers les différents niveaux des secteurs de l'environnement, de l'écologie et des forêts. La remise de matériels informatiques hier entre dans le cadre de l'atteinte desdits objectifs.

Correspondant à l'opérationnalisation dudit système, l'initiative de dotation des matériels s'harmonise avec les actions de mises à jour du système.

En effet, l'évolution du contexte d'intervention du secteur de l'environnement ainsi que les difficultés rencontrées par les parties prenantes au niveau local, régional et national ont conduit le ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts, appuyé par la coopération allemande à travers le Programme d'Appui à la gestion de l'Environnement de la GIZ (PAGE/GIZ),à effectuer la mise à jour du SPSE depuis l'année 2006.

Portée. La mise à jour du système prend en compte les enjeux et les cadres référentiels actuel du secteur. Cette mise à jour considère également les autres systèmes existants afin de mesurer les résultats et les impacts des cadres réglementaires, politiques, stratégiques et institutionnels.

A cet effet, le système, mis à jour, est ouvert et multidimensionnel. Comprenant les dimensions locales, régionales et nationales, il va permettre une collecte des données partant du premier niveau (local). Un principe découlant de la charte de responsabilité déterminant les acteurs impliqués et les flux d'informations.