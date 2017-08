Cameroun: Le président Buhari peut-il toujours gouverner le pays?

Le géant d'Afrique de l'Ouest est entré en récession il y a un an, ne pouvant faire face à la chute du prix du baril de pétrole dont il est le premier producteur du continent avec l'Angola. L'inflation et les licenciements massifs rythment la vie des 190 millions de Nigérians.

"Le président l'étudiera et prendra les décisions", a répété M. Osinbajo, sans donner plus de détails, prenant soin de retrouver sa place de subordonné.

Le Nigeria souffre de sérieux problèmes sécuritaires, dans le nord-est avec l'insurrection du groupe jihadiste Boko Haram, dans le sud-est avec les velléités indépendantistes du Biafra, et les kidnappings et violences ethniques sont en hausse à travers tout le pays.

Assis droit dans son siège, entouré de drapeaux vert et blanc, les couleurs nationales, il a assuré maintenir le cap de ses objectifs et vouloir garantir la sécurité du pays où le climat s'est tendu.

Pourtant, dans son discours à la nation, lundi, l'ancien général Buhari apparaissait, certes très mince, mais sa voix était plus affirmée que lors de ses dernières interventions. Sa prise de parole était très courte mais plus structurée qu'à son précédent retour d'un premier séjour de soin en mars.

La veille déjà, ses conseillers avaient prévenu que le chef d'Etat âgé de 74 ans travaillerait "depuis chez lui", non pas pour se reposer après ce long séjour à Londres où il a suivi un traitement médical dont on ignore la nature, mais parce que son bureau avait été envahi par de mystérieux "rongeurs" en son absence.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.