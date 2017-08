Cameroun: Bien comprendre la pédagogie Montessori dans le pays

D'abord inspiré de Jean Piaget, le Centre Educatif embrasse en septembre 2016, le système montessorien pour sa section Maternelle dans un premier temps. Il rejoint ainsi de ce fait, la sphère Akwi Montessori School, première école du genre au Cameroun. Celle-ci, est située à Nsimeyong III, quartier Damas à Yaoundé, et a été créée en 2007 par Dr Estella Tembe Fokunang, enseignante à la Faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé I.

En effet, Montessori tout comme les autres, n'est pas un programme. C'est une pédagogie, une méthode, un chemin différent de transmission du même contenu que les écoles traditionnelles. Créée en 1907 par l'Italienne Maria Montessori, pédagogue et médecin, la pédagogie éponyme repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de l'enfant. L'un des points essentiels de la pédagogie Montessori, est de stimuler l'autonomie et l'initiative de chaque enfant.

