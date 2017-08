Madagascar: Gouvernement Mahafaly Olivier - Les députés pro-régime réclament un remaniement partiel

Selon Benja Urbain Andriantsizehena, une lettre sera envoyée au président de la République incessamment.

Benja Urbain Andriantsizehena évoque la possibilité d'une motion de censure contre le gouvernement à la prochaine session parlementaire.

Le gouvernement Mahafaly Olivier Solonandrasana est plus que jamais menacé. Désormais, ce sont les parlementaires pro-régime qui réclament un changement de gouvernement. Le président du groupe parlementaire VPM/MMM2 et non moins leader du parti RPSD, Benja Urbain Andriantsizehena a lancé un appel à l'endroit du président Hery Rajaonarimampianina afin de procéder à un remaniement partiel.

Selon ses dires, « certains ministres actuels sont incapables de diriger leur département et n'affichent aucun résultat palpable sur le social de la population ». Les députés accusent également certains membres du gouvernement de « ne rien faire sur le plan politique et de laisser le Chef de l'Etat agir seul face aux détracteurs du régime ».

Le député de Manakara fait allusion aux réalisations du régime HVM véhiculées par le président Hery Rajaonarimampianina sur son émission « Fotoam-bita ». A entendre les explications de Benja Urbain Andriantsizehena, une dizaine de ministres défaillants sont dans le collimateur des parlementaires pro-régime.

Il s'est toutefois défendu d'avancer des noms. Bébin estime toutefois que le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana ne devrait plus cumuler son poste avec la gestion du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. « Cumuler ces deux fonctions me semble trop lourd pour lui vu l'importance de ses responsabilités à la Primature », soutient-il.

Session ordinaire. Pour confirmer leur détermination, les députés pro-régime prévoient d'envoyer une lettre auprès du numéro Un d'Iavoloha pour attirer son attention par rapport à la nécessité d'un remaniement partiel du gouvernement. Benja Urbain Andriantsizehena de faire savoir que « tous les groupes parlementaires qui soutiennent le régime Hery Vaovao ho an'i Madagasikara, y compris le Groupe parlementaire HVM, sont derrière cette démarche ».

Si le président Hery Rajaonarimampianina ne donne aucune suite à leur demande, les parlementaires menacent de lancer une motion de censure contre le gouvernement durant la prochaine session ordinaire qui aura lieu au mois d'octobre. Les députés haussent également le ton par rapport au comportement de certains membres du gouvernement qui ignorent complètement les parlementaires.

« Ils ne décrochent même plus leur téléphone », a soutenu Andriantsizehena Benja Urbain. Et lui d'ajouter au passage que « ce genre de comportement constitue un blocage contre la mise en œuvre des projets de développement au niveau des districts ». Estimant qu'il existe une limite dans la Constitution actuelle à propos notamment des marges de manœuvre du président de la République, le numéro Un du groupe parlementaire VPM/MMM2 propose un référendum constitutionnel avant la Présidentielle de 2018.

Il cite notamment le cas des « fokontany » qui sont les bases d'une décentralisation effective, mais qui ne font pas partie des Collectivités Territoriales Décentralisées.