Cameroun: Dr Corantin Talla devoile ses réformes politiques dans son programme

Notre pays va mal sur tous les plans.Toutefois, nous pouvons inverser cette tendance et vaincre la fatalité.Le Cameroun regorge des ressources naturelles variées et un capital humain composé de Camerounais talentueux et dynamiques.

Une équipe de dirigeants patriotiques et compétents serait donc capable de mettre sur pied avec succès et diligence un programme de relance économique dans un environnement apaisé de démocratie et de liberté.

C'est fort de cette conviction que je soumets à votre attention, chers compatriotes, les grandes lignes de mon programme pour le septennat 2018-2025. Ce sera La Nouvelle Conscience »

Réformes politiques

Rétablir un Etat respectueux des principes de démocratique

Diagnostic

A la pratique, on constate que la constitution du 18 Janvier 1996 offre au Président de la République d'importantes possibilités d'excéder ses pouvoirs et de contrôler les autres institutions :

Le Président de la République exerce désormais un pouvoir « absolu » qui lui a permis de dominer toutes les autres institutions, de mettre sous son contrôle exclusif tous les moyens de l'état, d'affaiblir l'état de droit et de discriminer dans l'accomplissement de ses devoirs vis-à-vis des citoyens.

Le pouvoir exécutif est devenu néfaste en ce qu'il est expose à toutes les dérives institutionnelles, structurelles et personnelles. Il œuvre exclusivement à son propre maintien et épanouissement, au détriment de la dynamique collective.

Toutes choses ayant compromis la liberté, la démocratie, l'émulation et le développement humain, social et économique de notre pays.

Mesures clefs

Le Conseil Constitutionnel

Modifier la structure du conseil constitutionnel, ainsi que la durée du mandat et le mode de désignation de ses membres, de manière à assurer son indépendance par rapport aux institutions dont il est charge de contrôler les actes. Par conséquence, le Président de la République, le Président du Senat, le Président de l'Assemblée nationale, et le Conseil supérieur de la magistrature n'auront plus à designer les membres du conseil constitutionnel. Ces derniers seront élus par leurs pairs.

Ils proviendront :

Du corps des magistrats

Du corps des avocats

Du corps des professeurs de droit

Du Collège des anciens Présidents de la République

Du Collège des anciens Présidents du Senat

Du collège des anciens Présidents de l'Assemblée Nationale

La Cour Suprême

Le Président de la Cour Suprême ne sera plus nommé par le Président de la République, mais élu par les membres de la Cour Suprême. La Chambre des comptes sera retirée de la Cour Suprême et érigée en institution constitutionnelle de la république dénommée Cour des Comptes.

Le Président de la Cour des Comptes sera élu par les membres de la Cour des Comptes.

Conseil National de la Communication (CNC)

Modifier la composition du CNC comme suit :

Un membre désigné par le Président de la République

Un membre désigné par le Bureau du Senat

Un membre désigné par le Bureau de l'Assemblée Nationale

Six membres désignés par les professionnels de medias.

Le Président, le vice-président, et le Secrétaire général du CNC ne seront plus nommés par le Président de la République. Mais élu par leurs pairs parmi les professionnels des medias.

Mesures clefs - suite

Les Partis Politiques

Une loi sera votée pour instaurer des 2018 une allocation annuelle correspondant à 0.5% minimum des ressources propres de l'Etat.

Le montant de l'allocation sera réparti entre les partis politiques représentatifs au prorata de leur poids électoral pondéré par la répartition géographique de ce poids.

L'Utilisation des ressources allouées par l'Etat pour le fonctionnement et la campagne des Partis Politiques sera auditée par une commission de contrôle.

La Présidence de la République

Établir le mandat unique par la suppression de la possibilité de renouvellement du mandat présidentiel. A cet effet, introduire dans les conditions d'éligibilité ce qui suit :

N'avoir pas été Président de la République du Cameroun a l'exception des intérims assures par le Président du Senat et autre.

Interdire tout ce qui concourt au culte de la personnalité du Président de la République, notamment :

Louanges publiques

Marches publiques de remerciement et de soutien

Affichage de l'image du Président dans les lieux publics

Dr Corantin Talla alias General Schwartzkopft

President Conscience du Cameroun

Candidat déclaré à la présidence