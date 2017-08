Cameroun: CAN 2019 - Garoua en plein chantier

Pour ce qui est de l'eau, il est prévu, dans un premier temps, la réalisation sur le site de forages. Au complexe sportif de Coton Sport, au lieu des deux aires d'entraînement initialement prévues, il est prévu l'aménagement d'une troisième. Quant à ce qui est des travaux d'aménagement des terrains d'entraînement du stade municipal, du lycée et du Cenajes, du stade de la gendarmerie, de l'annexe du stade Roumdé Adjia, tout comme d'extension du stade omnisports Roumdé Adjia, l'entreprise adjudicataire a déjà, ici et là, installé les chantiers et est à pied d'œuvre.

Premier arrêt : le site de construction de l'hôpital de référence de Garoua, situé à une dizaine de km de la ville, sur l'axe routier Garoua-Gaschiga. Ici, l'on apprend de la bouche même du patron de la région que l'entreprise adjudicataire en charge de sa construction est déjà là. Les dispositions sécuritaires nécessaires pour que celle-ci démarre les travaux sont déjà prises. Reste à régler certains aspects tels que l'approvisionnement du site en électricité et en eau. Et à propos d'ailleurs, la société Eneo se donne une semaine pour alimenter le site en électricité.

Le gouverneur de la région du Nord et les membres du comité de poule ont fait le tour, ce mercredi matin, des différents chantiers de Garoua, relatifs à la prochaine Can 2019.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.