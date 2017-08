Cameroun: Bertin Dongmo - « Le karaté camerounais a de beaux jours devant lui »

interview

Secrétaire général de la Fédération camerounaise de karaté.

Quelle est la place du Cameroun aujourd'hui sur la scène internationale?

La position que le Cameroun occupe aujourd'hui sur l'échiquier africain et mondial fait suite au travail effectué depuis deux olympiades par le Bureau exécutif de la Fecakada, de l'accompagnement du Collectif de karatekas camerounais de la diaspora. Mais aussi et surtout des bonnes relations entre la Fecakada et le Minsep. Au terme des Championnats d'Afrique tenus récemment à Yaoundé, le Cameroun a été classé deuxième nation africaine en Senior, quatrième en Junior et 24e nation dans le classement mondial.

Les karatékas camerounais disposent-ils de chances de se qualifier pour les JO 2020 ?

Pour ce qui est des qualifications pour les Jeux olympiques 2020, le processus de qualification a déjà commencé et plusieurs athlètes camerounais sont impliqués dans ce processus. Pour capitaliser les points et donc espérer se qualifier, ils doivent participer à la quasi-totalité des compétitions internationales.

Quelles perspectives pour la discipline au Cameroun ?

Le karaté camerounais fait face aux mêmes problèmes que la majorité des sports dans notre pays : le manque d'infrastructures adéquates, l'absence de participation régulière aux stages et compétitions internationales. Mais au vu de la progression des athlètes et du fonctionnement de la Fédération, nous pouvons dire que le karaté camerounais a de beaux jours devant lui. Nous avons deux athlètes candidats pour les bourses olympiques du Comité national olympique et sportif dans l'optique de la préparation des JO de Tokyo 2020. Avec l'évolution de l'arbitrage (introduction de la video review), les athlètes et officiels camerounais devraient également participer aux séminaires d'arbitrage.