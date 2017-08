Cameroun: Bien dans ses souliers

L'enseigne de chaussures « Mr.&Ms. Black » made in Cameroon fait sensation, avec ses produits aux normes internationales.

Des chaussures de ville, en cuir ou en daim. Des sandales, des ballerines, des escarpins... Ce bottier camerounais a su trouver chaussures à son pied. Depuis 2014, le charme de nombreuses démarches est rehaussé sans trac, par l'enseigne « Mr.&Ms. Black ».

La marque est l'œuvre de deux anciens mannequins camerounais âgés aujourd'hui de 30 ans. Pour Fréderic Kamtoh et Abraham Fongang, chaque année, le but reste le même : parfaire. C'est en Turquie qu'ils dénichent l'essentiel de leur matière première. Ils copient ainsi l'exemple des grands noms du milieu de la chaussure, dont le but est d'offrir ce qu'il y a de mieux. Sur du velours ou du tissu pagne, du cuir d'origine bovine, de la peau de poisson ou de reptiles... les deux créateurs apposent leur touche habile. Le client a juste besoin d'attendre une semaine de délai de fabrication, pour que la chaussure soit sienne. Frédéric et Abraham sont guidés par des modèles renommés. Ils s'inspirent d'hommes comme Christian Louboutin, le célèbre créateur français des chaussures à la semelle rouge. Ses origines camerounaises constituent d'ailleurs une motivation immense pour les deux propriétaires de « Mr.&Ms. Black ».

Ils ne sont pas non plus indifférents aux réalisations de Samba Diaw, Dio Ali, Alphadi, Smalto ou encore Christian Dior. Normal alors que « Mr.&Ms. Black » se fixe des défis importants, notamment : « faire du Cameroun une grande terre de bottiers ». Une perspective accessible grâce au profil talentueux des deux jeunes hommes. En plus de la création, ils se penchent aussi sur la relève, à travers le Centre de formation et de production des articles de mode (Cefpam). Où, après leur perfectionnement dans le métier de bottier, Frédéric et Abraham ont songé à former d'autres jeunes. Certains sont employés par la concurrence, quand une dizaine d'autres sont aujourd'hui salariés de la marque qui aspire à tutoyer le marché international.

En attendant, les commandes se multiplient via les réseaux sociaux. Si les prix ici se veulent accessibles, flexibles, Fréderic Kamtoh a un message clair : « Au-delà du "consommons local", nous vous invitons à toucher du doigt nos produits. Une fois fait, vous serez obsédés par l'envie de les toucher cette fois du pied et vous verrez qu'au Cameroun on peut faire des choses de très haute facture ». Les deux hommes ne cachent pas le besoin crucial de financements, utiles pour optimiser la satisfaction de la clientèle et surtout constituer une niche conséquente d'emplois. En attendant, dans les stands comme sur les podiums, la marque commence à faire son chemin.