Congo-Kinshasa: La tripartite fixée fin août 2017 - Vers un big-bang sur la scène politique !

Sans l'ombre d'un doute, le verdict de la tripartite CENI-CNSA-Gouvernement aura l'effet d'une bombe ou d'une supernova sur l'agora politique RD Congolaise.

Cela, parce qu'il causera, enjeux de fin 2017 obligent, soit la justification d'une prolongation de la transition actuelle, soit la radicalisation de certaines forces politiques de l'Opposition. Soit, enfin, la dislocation de ces dernières face aux frondes des modérés. Autant le dire d'avance. A présent, tout, absolument tout, se trouve figer sur la problématique de la tenue ou non des élections en 2017.

Même si, pour certains, la réponse à cette question est un secret de polichinelle dans le cadre de la dynamique qui se met en place. Oui. Car, il y a Nangaa et donc la CENI qui a, d'ores et déjà, jugé intenables, cette année, les élections ; le Gouvernement qui en a pris bonne note et, depuis l'extérieur, certains sons de cloches dont celui de la SADC bénissent cette perspective.

Malgré cet état de chose, le Rassemblement/Limete et bien d'autres forces politico-sociales réfutent cette réponse de couloir qui, de plus en plus, pousse à croire que la messe est déjà dite par la CENI et le Gouvernement. Donc, il ne reviendrait qu'au CNSA d'Olenghankoy de dire "amen" lors de la très attendue tripartite annoncée du reste pour ce 27 août. Quel sera le verdict de cette évaluation du processus électoral ?

Le CNSA s'active

Le Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre -CNSA- qui ne fonctionne jusque-là qu'avec deux têtes couronnées au lieu de quatre, se met déjà au travail suite à ce rendez-vous prochain. Hier, Corneille Nangaa, à la tête d'une délégation de la CENI, a été voir Joseph Olenghankoy, Lumanu ainsi que le parterre de personnalités constituant le CNSA afin de leur exposer la situation tel que vue par la centrale électorale. Histoire, certainement, que ces derniers puissent se faire une religion du processus électoral. Sans l'ombre d'un doute, la CENI n'aura que vendu sa thèse. A savoir l'impossibilité d'organiser les élections en 2017. Prochainement, si pas d'ici la fin de cette semaine, le Parlement et le Gouvernement devront être soumis à cet exercice. Ces énièmes consultations devront, assurément, déboucher sur la tenue effective de la réunion d'évaluation du processus électoral.

Les clivages

Fort de la dynamique actuelle, les voix s'accordent à dire largement que le verdict de la tripartite ne pourra qu'être en faveur du report des élections de fin 2017. La question, la vraie, est celle de savoir que faire pour éviter qu'il y ait des heurts en RDC à l'horizon 2017. Sur ce sujet, plusieurs axes sont développés dans les QG des partis politiques et moult clivages se créent, en sourdine, au sein des plateformes politiques même les plus grandes. Deux tendances se font remarquer tant du côté du pouvoir, de la société civile ainsi que de l'Opposition. Il y a tout d'abord les tenants de la thèse de la radicalisation.

Où, c'est l'épreuve de force, article 64 de la Constitution mis en avant alinéa 1 ou 2, l'insurrection, l'état d'urgence ou le referendum, c'est selon les camps. Et là, aucune forme de compromis n'est possible. Puis, évidemment, il y a les modérés qui, eux, entrevoient d'une manière ou d'une autre un nouveau round des discussions pour trouver un modus vivendi et operandi en vue de franchir le cap de décembre 2017 sans heurts. Au-delà des deux élans, il faudra épingler le fait que des tractations officieuses se passent en sourdine. Mais, par-dessus tout, à la suite de la décision de la tripartite, la jungle politique sera incendié. Tout le monde, ainsi, devra sortir des bois.