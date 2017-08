Congo-Kinshasa: Elections en 2017, pas au-delà - Médard Kankolongo et le FNRASS insistent sur le respect de l'Accord

La plateforme "Congo en Marche", fer de lance de la nouvelle superstructure le FNRASS, salue la "démarche entreprise en France par plusieurs mouvements citoyens en vue de la conjugaison des efforts pour l'alternance en RDC". Et, pour fédérer toujours autour de cette perspective, appelle les jeunes, en particulier, tous les congolais, en général, à une prise de conscience de la situation qui prévaut en République Démocratique du Congo actuellement et qui risque d'hypothéquer leur avenir.

" L'opinion se souviendra que Monsieur Nangaa est allé reporter les élections devant l'OIF en France et cette dernière a consenti à la démarche de M. NANGAA en venant à Kinshasa pour nous imposer un autre dialogue. Cependant, il existe un accord issu d'un dialogue qu'on ne sait pas appliquer. De qui se moque-t-on ? Nous condamnons avec énergie le jeu de Ping Pong de nos partenaires internationaux ", dixit Médard Kankolongo. Par ailleurs, réagissant à la déclaration des Chefs d'Etat de la SADC, "Le Front pour le Respect de l'Accord de Saint Sylvestre dénonce. Et, pince sans rire, appelle Lambert Mende, le porte-parole du Gouvernement congolais, à fustiger cette ingérence dans les affaires intérieures du Congo-Kinshasa.

Ce dialogue devra, selon la logique du "Front pour le Respect de l'Accord de la Saint Sylvestre", être arbitré toujours par les prélats catholiques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo -CENCO-. Pour parvenir à des élections avant la fin de l'année en cours, le FNRASS propose, durant les 4 mois qui restent, que les opérations liées au processus électoral se déroulent de manière bien chronométrée. Septembre 2017, vote des lois sur la répartition des sièges et autres dès l'ouverture de la session au Parlement. Octobre 2017 et début novembre, appel à candidature et examen des contentieux électoraux. Fin novembre à fin décembre 2017, publication des listes et campagne électorale. Et, enfin, 31 décembre 2017, organisation des élections recommandées par l'Accord de la Saint Sylvestre.

Cette nouvelle plateforme ne jure que par l'application intégrale de l'Accord conclu le 31 décembre au Centre Interdiocésain, sous la coupole des évêques catholiques par les politiques. Et, par ladite application, le FNRASS entend la tenue coûte que coûte des élections avant le 31 décembre 2017. Toute idée d'une quelconque prolongation est rejetée car, la crise actuelle est jugée artificielle. D'où, pas question de troisième round des discussions pour une nouvelle rallonge au nom des complications créées de toute pièce, selon Médard Kankolongo et les siens. Enfin, le FNRASS se dit favorable, par ailleurs, à tout dialogue qui permettra le respect du délai prévu par le compromis politique de la Saint Sylvestre.

