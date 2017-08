Congo-Kinshasa: Report des élections 2017. CENI-CNSA - Nangaa et Olenghankoy balisent le chemin !

Cette prise de contact était également une occasion propice pour le patron des élections en République Démocratique du Congo de présenter aux membres du CNSA les avancées significatives déjà enregistrées au cours de l'opération de la Révision du Fichier Electoral qui a atteint plus de 40 millions d'électeurs enrôlés, sans les provinces du Kasaï, Kasaï Central ainsi que les territoires de Luilu et Kamiji, dans la province de Lomami.

Déjà, la CENI tout comme la SADC disent qu'il n'est plus possible de tenir les élections d'ici fin décembre 2017, telles que prévues par l'Accord de la Saint Sylvestre, négocié et conclu, sous la barbe des Evêques, au Centre Interdiocésain. Ce report des élections, devenu presqu'inévitable, suscite, à la fois, des inquiétudes et des interrogations. D'ailleurs, toute la classe politique est, désormais, en ébullition.

