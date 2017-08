Congo-Kinshasa: Steve Mbikayi - "On ne peut pas radicaliser la grève pendant que nous sommes en négociation "

Ancien Syndicaliste, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire appelle, par la même occasion, les professeurs à ne pas supprimer le service minimum car, les étudiants doivent être délibérés surtout que chacun a déjà payé la totalité des frais académiques. Toujours sur les antennes de la Radio Top Congo, Steve Mbikayi demande aux profs de faire preuve de patience. D'autant plus que le pays éprouve beaucoup des difficultés. Il promet de tout mettre en œuvre pour voir dans quelle mesure trouver des solutions à ce problème, du moins en ce qui le concerne, dès son retour dans la Capitale. Pour rappel, le Ministre de l'ESU qui avait vu cette grève venir, avait dans sa politique d'anticipation, invité toutes les associations des Professeurs à son cabinet de travail pour échanger autour des différentes revendications.

De loin où il se trouve, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi, suit de près la situation de son pays, la République Démocratique du Congo, plus particulièrement en ce qui concerne la grève des Professeurs d'universités.

