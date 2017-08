Congo-Kinshasa: Statu quo !

Le Congo-Kinshasa est de nouveau à la croisée des chemins.

Plus les jours passent, mieux les opinions politiques divergent et inquiètent sur la nouvelle feuille de route susceptible de sortir le pays de la crise en perspective, à la saison fin décembre 2017. Déjà, le décor est planté, depuis ce dimanche 20 août 2017 où la SADC, depuis la prestigieuse tribune de sa présidence tournante, Jacob Zuma, jugé très proche du Président Kabila, a fait sauter les verrous de ce qui paraissait, jusqu'ici, comme une simple rumeur.

Désormais, disait-il, en des termes très clairs, il n'est plus possible d'organiser les élections d'ici fin décembre 2017 en RD. Congo. Pince sans rire, l'homme ne croyait pas si bien faire, lorsqu'à la fin de cette déclaration aux allures d'un tsunami dans les tympans des leaders du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement, une déclaration finale à mis les points sur "i". L'on peut y lire, sans forcément mettre des lunettes, que la SADC va dépêcher de façon, illico presto, un légat dont la mission sera d'assurer le suivi du processus électoral.

Donc, ce mici domici devra, non seulement jouer le rôle habituel de simple observateur, mais bien, par contre, contribuer aux travaux techniques, pour une issue plausible à ce processus électoral, devenu méphistophélique. La SADC ne s'arrête pas là. Tout en avouant que les élections ne plus possibles, ce qui, d'ailleurs, viole, à la fois, l'esprit et la lettre de l'Accord de la Saint Sylvestre, tel que conclu et négocié laborieusement sous la férule des Evêques, va jusqu'à demander à la CENI, de publier, tout de même, un calendrier pour des élections, selon que l'évaluation aura fixé un nouvel almanach.

Sans doute que dans cet âpre exercice qui se présente aussi comme une sorte d'ingérence "tolérable", semble-t-il, la sentence de la SADC ne pouvait qu'être applaudie de deux mains, dans les milieux rattachés au parvis du pouvoir d'Etat. Et, pourtant, si c'était l'Union Européenne, les américains ou, encore, l'Onu, les mêmes qui, aujourd'hui, tressaillissent de joie, auraient tourné mille fois leurs langues, avant de rouspéter.

Qui plus est, cette affaire des Gouverneurs déchus par les Assemblées Provinciales et réhabilités par la Cour Constitutionnelle qui, contre toute attente, se greffe aux nombreuses grèves des médecins, professeurs d'universités ou infirmiers, sans compter ces autres étincelles enregistrées chez les magistrats et fonctionnaires de l'Etat, vient exacerber les germes de contradiction sur l'arène politique. Du social à l'économie, il n'y a qu'un petit pas. Mais, de l'économie à la politique, c'est le courant direct, sans fusible. D'ailleurs, il a été si souvent dit que la politique, elle-même, est l'expression concentrée de l'économie.

Donc, ceci expliquant cela, chacun bien comprendre que ces deux facteurs-là, sont liés intimement, comme deux gouttes d'eau dans un verre de limonade. Mais, ces deux agrégats ont une incidence réelle sur le vécu quotidien. Aujourd'hui plus qu'hier, les choses sont bloquées. Nangaa et Olenghankoy qui se sont rencontrés hier, pour la toute première, n'ont-ils pas convenu d'évaluer le processus et de le soumettre à la clinique de la réanimation d'urgence ? Puisque le statu quo, dans ce jeu de cache-cache, aurait, apparemment, la peau dure !!! On avance, tout en reculant. C'est l'éternel recommencement. Oh, quelle poisse !