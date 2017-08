Guinée: Eboulement d'une décharge en Guinée - Le laxisme du gouvernement pointé du doigt

Parmi ces voix, celle du député Sékou Benna Camara, président de la commission Environnement et ressources naturelles à l'Assemblée nationale : « Le gouvernement pouvait être proactif par rapport à ce drame, parce que, je l'ai dit et je le répète partout, à tout moment : Concasseur est une bombe à retardement. »

Le ministre de la Sécurité Abdoul Kabélé Camara et le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo étaient notamment présents. Et dans la foule, des voix se sont élevées pour dénoncer « le laxisme du gouvernement guinéen dans ce drame ».

C'est dans la douleur et la tristesse qu'une foule immense de parents, amis et sympathisants des victimes de l'éboulement de la décharge de Hamdallaye ont procédé, mercredi 23 août, à leur inhumation.

Neuf personnes ont été tuées dans l'éboulement d'une décharge provoquée par les fortes pluies, ce mardi 22 août à Conakry. Quarante-huit heures après le drame, les dénonciations et accusations fusent de partout. Des observateurs et analystes politiques dénoncent le laxisme du gouvernement dans la gestion de cette zone.

