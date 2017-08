Nigeria: Le « Lion Buhari » chassé par les rats

Le président Buhari, récemment revenu de Londres, ne pourra pas travailler dans son bureau pendant trois mois, à cause des rats qui ont endommagé les meubles pendant son absence. Une nouvelle qui amuse les Nigérians

Le président nigérian Muhammadou Buhari est finalement rentré au pays la semaine passée, après avoir passé trois mois à Londres où il se faisait soigner d'une maladie tenue secrète.

Après son retour, le porte-parole de la présidence a dit que le président Buhari va travailler pendant trois mois, de sa maison, parce que les rats ont endommagé son bureau lors de son absence. Il devra attendre qu'il soit rénové.

Les Nigérians ne sont pas convaincus par les raisons données pour que leur président travaille de la maison, soupçonnant qu'il soit toujours malade et ne soit pas encore prêt à diriger le pays. Pendant son absence, c'est le vice-président Yemi Osinbajo qui assurait les fonctions de président par intérim.

Mais le porte-parole de la présidence Garba Shehu tranquillise. « Il n'y a rien du tout à s'inquiéter de la condition de sa propre santé. De tout ce que nous avons vu du président - nous avons un nouveau Buhari: énergique, bien concentré et il est clair qu'il jouit d'une excellente santé », a-t-il dit à la BBC.

Les Nigérians amusés

Mais le fait que le président Buhari, surnommé le « Lion », soit chassé de son bureau par les rats, a beaucoup amusé les Nigérians sur Twitter.

@charliecodes parle d'une «Tentative de coup d'Etat par les #rats pour renverser le gouvernement de Buhari ».

@jacksonpbn : « Buhari qui est incapable de maintenir son bureau contre les rats veut éliminer la corruption au Nigeria. La corruption et les rats ont beaucoup de choses en commun! »

@makinde_david: « Les rats? Vraiment, la présidence prend les Nigérians pour des imbéciles. Croyez-vous vraiment que les rats ont pu chasser Buhari de son bureau? »

@iam_kellyjoe « Nous n'avons pas pu chasser Buhari de son bureau, mais les rats, mes amis les rats... l'ont fait facilement ».

Une caricature retwittée plus de 500 fois montre un rat en train de téléphoner à partir du bureau de la présidence disant : « »Ne t'inquiète pas, je t'enverrai quelque chose une fois que je serai installé ici, les choses sont difficiles ici aussi, Buhari ne nous laisse même pas la nourriture ».

Le mois passé, la première dame Aisha Buhari avait annoncé que son mari le « Lion » allait revenir au pays pour protéger les « animaux les plus faibles » contre « les Hyènes et les Chacals ». Elle avait décidément sous-estimé les rats.