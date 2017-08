Mali: Grève des banquiers et assureurs au Mali - Un rude coup à l'économie

Dans la ville de Bamako, l'humeur est caustique, lorsqu'on interroge le citoyen lambda : « Je ne suis pas contre leur grève. Mais pour des choses comme ça, il faut avertir les clients à l'avance. Par exemple, passer l'information de la grève à la radio ou à la télé pour que les clients prennent des dispositions. Nous sommes des chefs de famille. Non seulement on punit les clients, les banques, mais ce n'est pas bon également pour l'image du pays où on se flatte de l'embellie de l'économie avec un fort taux de croissance».

Cette grève de 72 heuresdu Syndicat National des Banques, Assurances, Etablissements Financiers et Commerces du Mali (Synabef) et de la Fenpecab aura sans aucun doute de graves conséquences sur l'économie malienne.. Qu'il s'agisse des banques, des opérateurs économiques, de la population ou de l'Etat, chaque acteur sera impacté par cette situation.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.