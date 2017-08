Mali: Plan National d'investissement forestier - Les experts en conclave à Bamako pour sa validation

Ce plan dérive d'un long processus de dialogue sur les forêts qui a impliqué les 15 Etats membres de la CEDEAO, les organisations intergouvernementales (UEMOA CILSS) et les Organisations internationales du Système des Nations Unies (FAO CIFOR) et des ONG Internationales (UICN AFF).

Cet Atelier national a pour objet d'examiner et d'améliorer la version provisoire des programmes Nationaux d'investissement forestier de chaque pays en vue de sa validation par les acteurs nationaux, pour son utilisation en tant qu'outil de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour la gestion durable des forêts au niveau du Mali.

Cet atelier rentre dans le cadre du TCP/RAF/FAO-3506 : appui à la mise en œuvre du plan de convergence Forestier de l'Afrique de l'Ouest. C'était en présence du représentant de la FAO, Ali Abdou Touré, du représentant de la CEDEAO,MonssaLeko, et le Directeur général des Eaux et forêts, Mamadou Gakou.

Le conseiller technique du Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, Baïkoro Fofana a présidé mardi, à la Direction Général des Eaux et Forêts, sise à Niamana, les travaux de atelier national de validation du Programme National d'Investissement Forestier du Mali.

