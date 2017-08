Madagascar: Nanie - « Tena Tia » à l'Arena Ivandry

Mais la chanteuse promet de grands moments avec son public. Et que les fans se rassurent, Nanie concocte déjà un nouvel album. « Pas encore de date de sortie pour le moment, mais on connaît déjà la dizaine de titres qui feront l'album », explique-t-elle. En attendant l'album, on peut déjà se préparer à passer un bel après-midi pour ce concert qui promet !

Car plusieurs autres artistes seront là pour l'occasion : The Women, Lilie, Mirado, Fidy, Didl, Luk et Mahery. Entouré de la jeune génération de musiciens, le groupe Anna quatuor sera aux chœurs. C'est probablement sa dernière apparition pour cette année, puisqu'elle devra retourner en France où elle réside actuellement.

« Le spectacle se divisera en trois parties : il y aura les chansons de mes débuts, quand j'étais encore dans le groupe Mbola, puis celles de Ngidy, en passant par le tout dernier album parce qu'on n'a pas fait de concert de promo, donc on en profite un peu. Et il y aura également la partie où je chanterai avec mes invités », dit-elle.

