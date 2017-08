Madagascar: Arrêt Bus Ankorondrano - La CUA apporte des explications

D'après le directeur des transports et de la circulation urbaine au niveau de la Commune urbaine d'Antananarivo Landy Raveloson, la mairie se met toujours à l'écoute des usagers des infrastructures de la ville, tout en essayant de voir comment bien gérer la cité. Dans ce cadre, force est de constater ces derniers jours que des travaux sont en cours, aussi bien dans les places publiques que sur les voies de circulation. Ces travaux sont réalisés grâce au partenariat Public-Privé. Et à travers ces travaux, la commune veut rappeler qu'elle reste toujours redevable envers ceux ou celles qui paient leurs impôts.

Partenariat Public-Privé. On a par ailleurs appris hier que la CUA continue de poursuivre ses efforts pour la gestion des taxis-ville. Les mesures de contrôle sont renforcées. Dans ce cadre, la police municipale et la police nationale viennent d'intercepter onze taxis en situation irrégulière. Ils ont été immédiatement mis en fourrière à Anosipatrana. La police municipale et la police nationale contrôlent également la visite technique et l'assurance des taxis en circulation dans la Capitale.

Interrogé hier par les journalistes sur la suppression de l'Arrêt de Bus à Ankorondrano (en face de la BNI), le directeur des Transports et de la Circulation Urbaine au niveau de la Commune Urbaine d'Antananarivo Landy Raveloson a expliqué que l'axe routier où se situe cet arrêt se trouve dans ce qu'il appelle une « Voie rapide » qui relie le rond-point devant l'église Jesosy Mamonjy et Anosivavaka.

