Madagascar: Rallye TMF Rally - Un parcours taillé sur mesure pour Hery Be !

La deuxième sortie de Hery Be sur sa nouvelle Mitsibushi sera-t-elle la bonne ? On le saura à l'issue de ce TMF Rally de vendredi à dimanche autour d'Ambohidratrimo avec un parc fermé au CCI Ivato.

Le rallye TMF Rally long de 391,83 km dont 182,52 km d'épreuves spéciales morcelées en 12 portions, promet de belles bagarres en perspective entre les 23 voitures qui prendront le départ de vendredi.

Hery Be, un fonceur-né. Sur ses terres et devant son public, l'équipage Hery Be et Fafah sur une Mitsibushi EvoX fait logiquement figure de favori surtout que les deux hommes se sont préparés à fond pour cette épreuve comptant pour le championnat de Madagascar. Et comme si la force de frappe de la Mitsu ne suffisait pas, Hery Be s'est même plié aux séances visant à renforcer sa condition physique.

Reste le facteur chance pour ce fonceur-né qui a raté sa première sortie à Fianarantsoa à cause d'une défaillance mécanique, il pourrait cette fois se ranger de son côté.

Mais autant le dire, la concurrence pourrait venir de son propre club du TMF Rally car Yves qui a hérité de la Subaru a aussi du répondant tout comme Haja Danielson sur une Ssangyoung des plus solides.

Régulier Tahina. Mais Hery Be aura intérêt à se méfier du duo de choc formé par Gérard Louvel et Teddy Rahamefy qui sont redoutables avec leur Mitsibushi EvoIX mais qui jouent parfois de malchance contrairement au couple Tahina et Baovola Razafinjoelina qui sont devenus des champions de la régularité avec leur Subaru.

L'autre Subaru qui fait peur dans ce lot appartient à Ndrianja et Fanja qui restent à l'affût de la moindre défaillance des ténors.

C'est presque une certitude que la victoire échouera à l'un des six équipages annoncés même si un rallye n'est jamais gagné d'avance. Ils se trouvent en effet d'un cran au-dessus qu'on ne pourrait pas envisager autre chose. La loi du plus fort en fait...